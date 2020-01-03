The washington post

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر يقول إن البنتاغون شن غارة جوية أدت إلى مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني

أعلن البنتاغون أن غارة جوية أميركية قتلت قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني في بغداد يوم الخميس في تصعيد دراماتيكي للتوترات بين البلدين يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف واسعة النطاق في المنطقة وخارجها.

وقال وزير الدفاع مارك إسبر إن البنتاغون اتخذ "إجراءً دفاعياً حاسماً" ضد سليماني، الشخصية العسكرية الموقرة التي تربطها صلات وثيقة بشبكة من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال إسبير في بيان "كان سليماني يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وجنوداً أميركيين في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة وهذه الضربة كانت تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية."

وأعلن مسؤولو الميليشيات العراقية والقناة التلفزيونية الحكومية في البلاد أن سليماني قتل في غارة جوية إلى جانب أحد قادة الميليشيات العراقية خارج المطار الرئيسي في البلاد. ومن بين قتلى الغارة الجوية المسؤول العراقي جمال جعفر الإبراهيمي، المعروف بلقب "أبو مهدي المهندس" وهو يرتبط ارتباطاً وثيقًا بالهجمات ضد الولايات المتحدة والتي تعود إلى عام 1982.

The newyork post

تركيا تستعرض عضلاتها وسترسل جنوداً إلى ليبيا

وافق البرلمان التركي يوم الخميس على خطط لإرسال قوات تركية إلى ليبيا ما سيؤدي إلى تصعيد حرب بالوكالة تحتدم بشكل عنيف بين قوى متعددة للسيطرة على الدولة الأفريقية الغنية بالنفط.

ويهدف نشر القوات التركية إلى تعزيز قدرات الحكومة الضعيفة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس بعد تسعة أشهر من الحصار المفروض على قوات المتمردين المتمركزة في شرق ليبيا.

ويبقى حجم وطبيعة هذا الانتشار التركي غير واضحين حتى الساعة إلا أنه بعد شهور قليلة من توغل تركيا العسكري الثالث في سوريا، بدأت تتسع رقعة البصمة التركية العسكرية في منطقة مضطربة، كما يقول محللون، ما يقدّم أدلّة جديدة على تنامي ثقة النظام التركي بنفسه كقوة إقليمية.

أما بالنسبة لحكومة ليبيا المحاصرة فقد أصبح الرئيس أردوغان راعياً أساسياً خاصة وأنه أرسل بالفعل هذا العام مستشارين عسكريين وأسلحة وأسطولاً من 20 طائرة للدفاع عن طرابلس من قوات الجنرال خليفة حفتر، التي تسيطر على جزء كبير من شرق ليبيا وتحظى بدعم روسيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.

روسيا اليوم

ظريف يحمّل واشنطن مسؤولية جميع عواقب "المغامرة المارقة" باغتيال سليماني

اعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، اغتيال الجيش الأميركي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني عملاً إرهابياً، وحمّل واشنطن جميع عواقب هذه "المغامرة المارقة".

وقال ظريف في تغريدة نشرها على "تويتر" فجر اليوم: "إن عمل الإرهاب الدولي الذي قامت به الولايات المتحدة، باستهداف واغتيال الجنرال سليماني، القوة الأكثر فعالية التي تقاتل داعش، والنصرة، والقاعدة وآخرين، أمر خطير للغاية وتصعيد أحمق، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية جميع عواقب هذه المغامرة المارقة".

كما أصدر وزير الخارجية الإيراني بياناً اعتبر فيه، أن "اغتيال قاسم سليماني سيعزز من قوة شجرة المقاومة في المنطقة".

وأكد ظريف أن: "الخارجية الإيرانية ستوظف جميع قدراتها السياسية والدولية والقانونية لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي للرد على جريمة اغتيال قاسم سليماني الإرهابية".

ولقي اللواء سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، مصرعهما في ضربة جوية أميركية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.