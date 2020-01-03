الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس التفتيش المركزي دعا إلى تقييم أداء موظفي الفئة الأولى كخطوة أساسية في مكافحة الفساد بالإصلاح الإداري

وجه رئيس إدارة التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطية دعوة إلى "اللجنة العليا لتقييم أداء موظفي الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة لعقد اجتماع بغية وضع البرنامج الزمني للبدء بعملية تقييم الأداء، وتوجيه الدعوات إلى المحافظين والمديرين العامين المعنيين، على أن يصار في ضوء نتائج هذا التقييم إلى رفع تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء يتضمن الاقتراحات وما يلزم من إجراءات قانونية للنهوض بالقطاع العام وزيادة إنتاجيته، وذلك كخطوة أساسية في مكافحة الفساد بالإصلاح الإداري".

وكالة الأناضول

أردوغان وترامب يبحثان المستجدات في ليبيا وسوريا

خلال اتصال هاتفي بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها ليبيا وسوريا. جاء ذلك في اتصال هاتفي، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأكد البيان أن الرئيس أردوغان أعرب لترامب عن قلقه وأسفه لاستهداف وحدات الأمن الأميركية في العراق، وعن ارتياحه لانتهاء الأعمال التي استهدفت سفارة واشنطن في بغداد. وأضاف أن أردوغان وترامب شددا على أهمية الدبلوماسية في حل المسائل الإقليمية، واتفقا على تعزيز التعاون بين البلدين من أجل الربح المشترك. والثلاثاء، اقتحم عشرات المحتجين حرم السفارة الأميركية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة. وجاء ذلك رداً على غارات أميركية، الأحد، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله"، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، بمحافظة الأنبار (غرب)، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلاً و48 جريحاً بين مسلحي الكتائب.

وكالة أنباء رويترز

الرئيس التونسي يوافق على الحكومة الجديدة ويحيلها للبرلمان لمنحها الثقة

قالت الرئاسة التونسية يوم الخميس إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة. كان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي قد قال إن الحكومة المقترحة تضم عبد الرحمن الخشتالي وزيراً للمالية وخالد السهيلي وزيراً للخارجية. وقال الجملي في بيان بثه التلفزيون إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر. وتضم الحكومة الجديدة المقترحة كلاً من عماد درويش وزيراً للدفاع الوطني وسفيان السليطي وزيراً للداخلية والهادي القديري وزيراً للعدل. وسيحتفظ روني الطرابلسي، وزير السياحة والصناعات التقليدية الحالي بمنصبه في الحكومة الجديدة.

وكالة فرنس برس

مقتل رئيس الأركان التايواني في تحطم مروحية (وزارة الدفاع)

قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية الخميس، وفق وزارة الدفاع، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية في الجزيرة. ولقي رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينغ حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص. وكان شين (62 عاماً) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق) بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية. وقال قائد القوات الجوية هسيونغ هو-شي للصحافيين "نجا خمسة بينما قتل 8 من زملائنا الذين كانوا على متن المروحية. نشعر جميعاً بحزن كبير...ونقدّم تعازينا لعائلاتهم".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بعد الإعلان عن سلاح جديد... طائرات تجسس أميركية تحلق فوق كوريا الشمالية

حلقت طائرات تجسس أميركية حول وفوق شبه الجزيرة الكورية، في أول يوم بالعام الجديد، أمس الأربعاء.

أقلعت طائرة "RC-135W" رايفيت جوينت التابعة للقوات الجوية الأميركية، من قاعدة كادينا الجوية الأميركية باليابان، في الساعة 8:25 دقيقة (بالتوقيت الكوري) باتجاه بحر الشرق، في حين حلقت طائرة EP-3E التابعة للبحرية الأميركية حول شبه الجزيرة الكورية على ارتفاع 25 ألف قدماً، وفقاً لموقع "إيركرافت سبوتس" (Aircraft Spots) الأمريكي لتتبع حركة الطيران المدني، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية. ويأتي هذا، بعد أن صرح الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أنه لا يوجد ما يدفعه للحفاظ على تعهده بتعليق الاختبارت النووية واختبارات الصواريخ بعيدة المدى، وأن العالم سوف "يرى سلاحاً استراتيجياً جديداً تمتلكه البلاد في المستقبل القريب". وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أمس الأربعاء، أن الزعيم كيم جونغ أون، وعد بمواصلة تعزيز الردع النووي والكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدوما الروسي يعلق على موافقة البرلمان التركي لإرسال قوات إلى ليبيا

صرح نائب رئيس لجنة الدوما الدولة للشؤون الخارجية ديمتري نوفيكوف بأن إرسال القوات التركية إلى ليبيا سيزيد الوضع سوءاً وسينعكس سلباً على الشعب الليبي. ووفقاً لنوفيكوف سيتعين على روسيا بناء سياستها بما يتوافق مع المستجدات مع الحرص على مراعاتها جميع العوامل. ووافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعماً لحكومة الوفاق الوطني. وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير/ كانون الثاني الجاري.