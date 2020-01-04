TL

ولادة الحكومة قد تكون مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.. وأشارت المعلومات إلى لقاء يفترض أن يجمع رئيس الجمهورية إلى الرئيس المكلف حسان دياب، وقد تمنى الرئيس عون أن تبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل مؤكداً ان العمل جار لتأليفها من وجوه جديدة من الاختصاصيين تتولى معالجة الأوضاع القائم وتتجاوب مع توجهات اللبنانيين وتطلعاتهم..

المنار

طاف بلاد المستضعفين، وسعى بين جبهات المقاومين، ورجم كل صنوف الإرهاب والمستكبرين، وفدى شعوباً بسني العمر، وحيث كان النصر، كان الجزاء شهادة، والصحبة مهندس، المنتمي لأمة ما قبلت ذلاً ولاتكفيراً، فكان الحجي قاسم كما سماه العراقيون ومعه ابو مهدي المهندس لعز العراق وأهله، توأمي قيادة وجهاد وشهادة..

nbn

رئيس مجلس النواب نبيه بري أبرق إلى المرجعية والقيادة الإيرانيتين معزياً بمن وصفه بأنه إبن وفيّ من أبناء الثورة الإسلامية الإيرانية وقائد طليعي في مقاومة الإحتلال إينما حل، وأبرق أيضاً معزيا إلى رئيس الحكومة العراقية والمرجعيات الرشيدة في العراق.

mtv

محلياً، الطبخة الحكومية أضحت شبه جاهزة إلاّ في بعض التفاصيل التي لا تغير في الجوهر شيئاً.

NTV

لا أحد يريد الحرب، لأن الحرب ستكون مدمرة على الجميع وهو ما حاول إبرازه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشغلاً هواتفه بكل اتجاه، لاسيما صوب المحرك الروسي في المنطقة معلناً أنه يستبعد الحرب ..

OTV

شدد الرئيس عون على أن ما حدث أخيراً على الساحة الداخلية يشكل عبئاً كبيراً، وعلينا في المقابل الخروج منه ومن الأزمة الاقتصادية الراهنة، مذكراً بأن ممارسات خاطئة عدة حصلت خلال السنوات الأخيرة أوصلت البلاد إلى ما هي عليه حالياً، خصوصاً على الصعيد المالي والتعامل بالدولار.

LBC

لبنان ما زال منشغلاً بما يقال إنه قرب ولادة الحكومة، في هذا المجال تقاطعت المعطيات عند أن الولادة باتت بين يوم وآخر، وعلى أبعد تقدير مطلع الأسبوع المقبل.

الميادين

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري، إن مصر لديها ثوابت محددة بشأن أمنها القومي. وأضاف، أن الثوابت المصرية هي تأمين اتجاهاتها الاستراتيجية ومصادر الثروة القومية، والجبهة الداخلية، واتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق لها أمنها القومي.

الجزيرة

قالت رئيسة التجمع العالمي الأمازيغي بالمغرب أمينة بن الشيخ، إنه لا مؤشرات رسمية باعتماد 12 كانون الأول عيد رأس السنة الأمازيغية. وأضافت في حديثها، أن هناك بعض التطور في المطالب بإقرار عيد رأس السنة الأمازيغية واعتباره عطلة رسمية، حيث دخلت بعض الأحزاب السياسية على خط المطالبة بالأمر.

العربية

أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان، أنّ "صادرات ​تركيا​ ارتفعت بنسبة 2.04 بالمئة على أساس سنوي إلى 180.468 مليار دولار، وسجّلت رقمًا قياسيًّا في عام 2019".