لبنان الحر

إستقبل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، النائب ​علي عسيران​ في زيارة للتهنئة بالأعياد، وكانت مناسبة لعرض الأوضاع الراهنة.

صوت لبنان

التقى رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان في مكتبه في ​المجلس النيابي​، السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​.

radio orient

التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال إرسلان في دارته في خلدة، رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، وجرى البحث في التطورات الإقليمية والمحلية والتشديد على إدانة العدوان الأميركي على العراق.

اذاعة النور

أبرق رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، إلى قائد ​الثورة الإسلامية​ في ​إيران​ ​السيد علي الخامنئي​ وللرئيس ​حسن روحاني​ ورئيس ​مجلس الشورى​ ​علي لاريجاني​، معزياً بإغتيال قائد فيلق ​القدس​ في ​الحرس الثوري​ ​قاسم سليماني​.

صوت المدى

استقبل ​الرئيس ميشال عون​ وفداً من ​المؤسسة المارونية للانتشار​، وتداول معهم في الأوضاع العامة والنشاطات التي تقوم بها المؤسسة لجمع ​لبنان​ المنتشر بلبنان المقيم.