نشر الجيش الإسرائيلي ، معطيات حول الأحداث الأمنية والعمليات العدوانية الإسرائيلية، للعام 2019 الفائت، رصد فيها إطلاق 1295 صاروخا وقذيفة صاروخية من قطاع غزة، 729 منها في مناطق مفتوحة، بينما اعترضت "القبة الحديدية" 478 قذيفة صاروخية، أكثر من 80% منها كانت موجهة نحو مناطق مأهولة.واستهدف جيش الاحتلال 900 هدفاً في قطاع غزة، العام الماضي. ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 1800 غارة في جميع الجبهات، فيما نفذت المروحيات الحربية 600 غارة. وشارك الجيش الإسرائيلي في عدة مناورات مشتركة مع جيوش دول أخرى، وكانت إحداها في ولاية ألاسكا الأميركية.