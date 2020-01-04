أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مصادقة البرلمان التركي على تفويض الحكومة بإرسال قوات إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

أفادت بوابة "Menadefence " بأن روسيا والجزائر وقعتا اتفاقية توريد 14 مقاتلة روسية للجيل الخامس من طراز "سو-57".

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، أن السلطات الأمنية رحلت 150 مسلحا إلى بلدانهم كانوا محتجزين لصلتهم بجماعات مسلحة متشددة.

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماعا أمنيا في مدينة اسطنبول بحث خلاله آخر التطورات في العراق والملفين السوري والليبي واغتيال سليماني. ولفتت الرئاسة التركية إلى أن الرئيس أردوغان أكد خلال الاجتماع على "ضرورة مواصلة تركيا لموقفها البناء حيال التطورات الإقليمية، واستمرار اتخاذها خطوات فعالة لضمان السلام والاستقرار، واستخدام كافة الإمكانات الدبلوماسية حتى النهاية".

أعلنت الشرطة الفرنسية، قتل شخص نفذ عملية طعن، وقال تلفزيون فرنسي إن الشرطة أطلقت النار على شخص في ضاحية فيلجويف، بعد طعنه عدة أشخاص في حديقة عامة، وأوضحت أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه. وأفاد بأن امرأة عمرها 50 عاما لقيت مصرعها في عملية الطعن، مشيرا إلى أن منفذ العملية أصاب 4 أشخاص على الأقل، فيما حالة أحد المصابين خطيرة.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الجيش قتل سليماني بناء على تعليمات الرئيس، دونالد ترامب. "كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج". واتهم البنتاغون "سليماني وفيلق القدس التابع له، بانهما مسؤولان عن مقتل مئات من القوات الأميركية وقوات التحالف"، وكان يعمل بدأب على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والجنود الأمريكيين في المنطقة، واعتبرت أن قتله يهدف لردع خطط إيران.

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد، "كان يجب أن يتم قبل عدة سنوات"، لأنه "كان مسؤولا عن قتل أو أصاب الآلاف من الأمريكيين بجروح بالغة على مدى فترة طويلة من الزمن، كان مسؤولا بشكل مباشر وغير مباشر عن مقتل ملايين الأشخاص، بما في ذلك العدد الكبير الأخير من المحتجين الذين قتلوا في إيران نفسها". وكان يخطط لقتل الكثيرين غيرهم، لكن تم إيقافه".وقال ايضا أن "إيران لم تنتصر أبدا في أي حرب.. لكنها لم تخسر في أي مفاوضات".

أعلن الحداد لعام في ايران لمدة 3 أيام وسط تظاهرات مليونية منددة باغتيال سليماني شملت مدنا عدة.