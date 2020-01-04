قالت وزارة الخارجية القطرية إنها "تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة" تخصيص أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رفض التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا. ورات أن تصريح أبو الغيط "يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 كانون ألاول 2019".

أعلنت "الجيش الوطني الليبي" أن سلاح الجو شن حملة جوية وقصف بشكل مُكثف عدداً من المواقع لمجموعات من الميليشيات في كافة محاور العاصمة طرابلس.

وصف المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، عملية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بـ"الاعتداء الغاشم". بما مثله من خرق سافر للسيادة العراقية وانتهاك للمواثيق الدولية". وأضاف "أدى الحادث الغاشم إلى استشهاد عدد من أبطال معارك الانتصار على الإرهابيين الدواعش، وأن هذه الوقائع وغيرها تنذر بأن البلد مقبل على أوضاع صعبة جدا، وإذ ندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس والتصرف بحكمة.

دان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي "بأقصى درجات الإدانة والاستنكار" اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في مطار بغداد. وقال في بيان أن سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس الذي قتل معه كانا "رمزين كبيرين" في تحقيق النصر على تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن اغتيال قائد عسكري عراقي يشغل منصبا رسميا يعد "عدوانا على العراق دولة وحكومة وشعبا". وتابع: "تنفيذ عمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية واعتداء صارخا على كرامة الوطن وتصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم".

اعتبرت قيادة العمليات المشتركة في العراق أن اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس يمثل انتهاكا صارخا لسيادة البلاد وخروجا عن مهام القوات الأمريكية المحددة لمكافحة "داعش".

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن "الاعتداء" الأمريكي الذي طال نائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، ستترتب عليه تداعيات أمنية في العراق والمنطقة.وقال "إننا ندين هذا العدوان الذي طال قادة أمنيين ينتمون للمؤسسة العسكرية العراقية والذي بلا شك سوف تترتب عليه آثار وتداعيات أمنية في العراق والمنطقة لاسمح الله في حال لم يبادر الحكماء الى إعلاء صوت العقل والمنطق، ومحاولة احتواء الآثار المترتبة على هذا العدوان، الذي يهدد سلم المنطقة والعراق بشكل واضح".

دعا حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم، لعقد جلسة برلمانية طارئة اليوم السبت تخصص لمناقشة "الاعتداء الأمريكي السافر" باغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.وقال أن الجلسة ستخصص لاتخاذ قرارات مفصلية تضع حدا للتواجد الأمريكي داخل العراق".

دعا رئيس تحالف "الفتح" في العراق هادي العامري القوى الوطنية إلى توحيد صفوفها، وإخراج القوات الأجنبية من العراق.

دعا تحالف "سائرون" الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعضاء البرلمان العراقي إلى حضور جلسة البرلمان الاستثنائية اليوم ، لمناقشة "الاعتداء الأمريكي"وأكد التحالف "ضرورة أن تلتحم جميع القوى الوطنية لتوحيد الصفوف والوقوف بوجه الاعتداءات الأمريكية والعمل على إنهاء وجودها من خلال إقرار قانون إجلاء كافة القوات الأجنبية عن الأراضي العراقية.

أعلنت وزارة النفط العراقية، عن مغادرة موظفين أمريكيين يعملون في الشركات النفطية الأمريكية البلاد. وأكدت أن "الأوضاع طبيعية في الحقول النفطية في جميع أنحاء العراق، وأن عمليات الإنتاج والتصدير لم تتأثر".

قدم الرئيس بشار الأسد التعازي لإيران قيادة وشعبا بمقتل قاسم سليماني، مؤكدا أن الشعب السوري لن ينسى وقوفه إلى جانب الجيش السوري في دفاعه عن سوريا ضد الإرهاب. وأكد الرئيس السوري أنه يثق بأن هذه الجريمة ستزيد محور المقاومة عزما على مواصلة الوقوف بوجه سياسات الولايات المتحدة.

وصف المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، اغتيال الولايات المتحدة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بأنه "إعدام خارج نطاق القانون".

دعت السعودية في ضوء التطورات المتسارعةإلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه". وأكدت الرياض على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا،قالت فيه: "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه". ودعت لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.

أكدت حكومة الكويت أنها تتابع "باهتمام وقلق بالغين" التطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاساتها على المنطقة، في ظل اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق ودعت إلى "الابتعاد عن الخطابات التي من شأنها المساس بالوحدة الوطنية وعدم الانجراف خلف كل ما من شأنه إثارة النعرات والانقسامات".

دعت الإمارات جميع الأطراف إلى تغليب الحكمة على التصعيد، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

علقت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، و"طيران الخليج" البحرينية رحلاتهما إلى بغداد حتى إشعار آخر، بسبب الوضع الأمني في أعقاب اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني.