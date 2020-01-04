النهار/ سابين عويس

نقلت عن مصادر سياسية قولها أنه لا مصلحة لقوى السلطة اليوم، وفي ظروف ضاغطة كتلك التي تمر بها البلاد على أكثر من جبهة في السياسة كما في المال والاقتصاد، أن تدفع في اتجاه حكومة مواجهة، مضيفة أن المصلحة الوطنية تقتضي اليوم ومن دون أي تأخير أن تولد حكومة من التكنوقراط والاختصاصيين المستقلين القادرة على إعطاء جرعة ثقة إلى الداخل والخارج. ورأت أن لبنان يقف متفرجاً بقلق لما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات بعد اغتيال اللواء قاسم سليماني، كيف سيكون تأثير العملية الأميركية على الساحة اللبنانية؟

الجمهورية/ جورج شاهين

سأل عن انعكاس عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني على مصير الحكومة اللبنانية؟ وقال، في الحسابات الديبلوماسية يمكن أن يتأثر تشكيل الحكومة بما جرى في العراق وردات الفعل المحتملة على الساحة اللبنانية. كاشفاً عن تعديلات اللحظات الأخيرة في حقيبة وزارة الدفاع التي حسمت في الساعات الماضية للمفتش العام السابق في الجيش اللواء ميشال منسى، وعن تغيير جذري في وزارة الداخلية وأن يتسلمها رجل متخصص يفهم العقل الأمني أكثر من العمل القضائي أو الإداري.

الديار/ جاسم عجاقة

اعتبر أن عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني أظهرت إلى العلن مخاوف من تداعيات سلبية لها على الساحة اللبنانية، خصوصاً التداعيات الاقتصادية مع ما تحمله المرحلة المقبلة من تحديات وعلى رأسها الحصار الاقتصادي الغربي غير المعلن على لبنان.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

توقع أن تكون الأيام المقبلة على لبنان صعبة من خلال التصعيد السياسي إلى التظاهرات في الشارع والوضع الإقليمي المأزم الذي سيترك بدوره تداعيات سلبية على الساحة اللبنانية. وقال، إن اغتيال اللواء قاسم سليماني في بغداد، والحديث عن حكومة من لون سياسي واحد تمهّد لعودة رص صفوف 14 آذار من أجل توحيد المعارضة.