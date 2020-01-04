روسيا اليوم

البنتاغون يوافق على إرسال 3000 جندي إلى الشرق الأوسط

أعلن مسؤولون أمريكيون حسب "رويترز"، أن وزارة الدفاع وافقت على إرسال نحو 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، في إجراء احترازي على خلفية تصاعد التهديد في المنطقة. وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن القوات المشار إليها ستنضم إلى زهاء 750 جنديا أرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع. وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا لوكالة "رويترز" مؤخراً إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وأن القوات أبلغت بالاستعداد للإنتشار.

روسيا اليوم

سوريا وليبيا وسليماني في حديث بين بوتين وماكرون

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفياً الوضع في سوريا، وأكدا ضرورة استمرار الحرب المشتركة ضد الإرهاب، وأهمية تعزيز العملية السياسية في سوريا. وقال الكرملين: "تبادل الجانبان وجهات النظر حول سوريا، وأطلع بوتين ماكرون على التقدم المحرز في تطبيق الاتفاقات الروسية التركية في شمال شرقي سوريا وإدلب". وأضاف: "أكد زعيما البلدين على ضرورة مواصلة الحرب المشتركة على الإرهاب بحزم، وشددا على ضرورة تعزيز العملية السياسية في سوريا وتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين هناك". كما تناولت محادثة الزعيمين الملف الليبي، حيث أبديا دعمهما للتسوية السلمية للنزاع، معربين عن دعم موسكو وباريس للجهود السياسية الدبلوماسية الرامية إلى ذلك، وتلك المبذولة بوساطة الأمم المتحدة وألمانيا.