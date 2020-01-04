الوكالة الوطنية للإعلام

بري استقبل سفيري فرنسا واليابان وأبرق الى خامنئي وروحاني ولاريجاني معزياً بسليماني: قدر المقاومين إما النصر أو الشهادة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية، في عين التينة، السفير الفرنسي برونو فوشيه حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. كما التقى السفير الياباني الجديد تاكيشي اوكوبو. وبعد الظهر استقبل بري رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران وأعضاء مجلس الديوان القضاة فوزي خميس، جمال محمود عبد الرضا ناصر، إنعام البستاني ونيللي أبي بولس. وفي إطار التهاني بالأعياد استقبل بري المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على رأس وفد من ضباط المديرية حيث قدم للرئيس بري التهاني بالأعياد المجيدة.

وكالة الأناضول

الأمم المتحدة ترفض إعلان موقفها القانوني من اغتيال "سليماني"

رفضت الأمم المتحدة الجمعة، الكشف عن موقفها إزاء مشروعية أو انتهاك عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، في قصف أمريكي بالعاصمة العراقية، للقانون الدولي وميثاق المنظمة. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق" إن "أنطونيو غوتيريش يجري مشاورات مكثفة مع أطراف عديدة وتحدث تليفونيا مع المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "حق" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك. ورداً على أسئلة الصحفيين حول مدى اتساق عملية الاغتيال مع ميثاق الأمم المتحدة ولقانون الدولي، اكتفى المسؤول الأممي بلفت انتباه الصحفيين لبيان أصدره الأمين العام في وقت سابق الجمعة أعرب فيه عن "قلقه العميق" إزاء التصعيد الأخير في الخليج العربي، عقب عملية الاغتيال.

وكالة أنباء رويترز

مسؤولون: آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين في طريقهم إلى الشرق الأوسط

قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة ترسل قرابة ثلاثة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط من الفرقة 82 المحمولة جوا كإجراء احترازي وسط تصاعد التهديدات للقوات الأمريكية في المنطقة. وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن القوات ستنضم إلى زهاء 750 جندياً أُرسلوا إلى الكويت هذا الأسبوع. كان مسؤولون أمريكيون قالوا لرويترز هذا الأسبوع إنه قد يتم إرسال آلاف الجنود الإضافيين إلى المنطقة وإن القوات أُبلغت بالاستعداد للانتشار.

وكالة فرنس برس

أرتفاع كبير في أسعار النفط بسبب مخاوف عقب مقتل سليماني

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً في الأسواق العالمية الجمعة عقب أنباء اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أميركية في بغداد وتوعد إيران بالرد ما أثار مخاوف من نزاع في الشرق الأوسط الغني بالنفط. وقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في هجوم صاروخي أميركي استهدف سيارتهما قرب مطار بغداد الدولي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية لبحث اغتيال سليماني

أعلن البرلمان العراقي، نيته عقد جلسة استثنائية لبحث الضربة الأمريكية التي أدت إلى قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني. وقال البرلمان العراقي، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" إنه سيعقد جلسة استثنائية يوم الأحد لبحث الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في بغداد، وأسفرت عن مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق. ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، النواب إلى عقد جلسة طارئة وبحث الهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك للسيادة.