الشرق 28 /12 /2019

العثور على كنز ثمين في مبنى قديم

عثر عمال بناء في سرداب مبنى قديم بمدينة كراكوف في بولندا، على 10 آلاف قطعة نقدية تقدّر قيمتها مجتمعة بـــ400 ألف جنيه إسرليني، أي ما يعادل 517 ألف دولار أميركي. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عمال البناء كانوا يعملون على ترميم وصيانة المبنى، الذي كان قبل 200 سنة يعود إلى الرهبان، وقد عثروا في سرداب المبنى على أكياس مهترئة من الكتّان، تحتوي على قطع معدنية نحاسية، تمّ سكّها في عهد الملك البولندي ستانيسلاف أوغوستو بونياتوفسكي، الذي حكم في السنوات الأخيرة من القرن الــ18.

اللواء 27 /12 /2019

تعرّف على مرض تصلب الجلد

مرض تصلب الجلد من أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي يهاجم فيها الجهاز المناعي خلايا الجلد السليمة، ويمكن للطبيب علاج الأعراض حتى تشعر بالتحسن، وفقاً لموقع webmd، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات تتعرف على مرض تصلب الجلد. هو مرض مزمن في المناعة الذاتية يصيب الجلد والأنسجة الضامة والأعضاء الداخلية. تكمن المشكلة في نظام المناعة لديك، الذي يجعل جسمك ينتج الكثير من الكولاجين البروتيني، وهو جزء مهم من بشرتك، نتيجة لذلك، يصبح جلدك سميكاً وضيقاً، ويمكن أن تشكل ندوب على رئتيك وكليتك، كما يمكن أن تصبح الأوعية الدموية أكثر سماكة، وهذا يؤدي إلى تلف الأنسجة وارتفاع ضغط الدم.

نداء الوطن 30 /12 /2019

رصد حيتان قاتلة للمرة الأولى في مضيق مسينا

رصدت مجموعة من ثلاثة حيتان قاتلة (أوركا) وهي من الثدييات البحرية المهددة بالإندثار في مضيق مسينا للمرة الأولى في هذا الممر البحري الواقع بين شبه الجزيرة الإيطالية وصقلية، على ما أفادت جمعية "ماريكامب". وقد تكون الحيتان القاتلة الثلاثة تلك شوهدت قبل أيام قليلة قبالة مرفأ جنوى في شمال غرب إيطاليا إذا قطعت مسافة 800 كيلومتر في غضون أسبوع على ما أوضحت الأحد لوكالة " فرانس برس" كلارا موناكو عالمة الأحياء البحري العاملة في الجمعية. ورصد الحيتان الثلاثة الصياد سيمونه فارتولي الذي تمكن من الدنو منها عندما كان على متن مركب في المضيق. وتتواجد حيتان أوركا في كل المحيطات والبحار في العالم لكنها تكون بأعداد كثيرة في المناطق الباردة. ويضم البحر المتوسط 11 نوعاً من الحيتان من بينها الحيتان القاتلة التي هي في خطر الاندثار.