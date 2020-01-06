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المنطقة، لا بل العالم، في مهب التصعيد بعد الغارة الأميركية التي استهدفت الفريق قاسم سليماني ورفاقه بغارة بغداد.

المواقف الايرانية أوحت بأن الرد محسوم. وبذلك تتجه الأنظار إلى حجمه وساحاته، وإلى المرحلة التي ستليه، لتكتمل الصورة مع مواصلة المساعي الدولية والعربية لعدم الذهاب إلى اقصى التصعيد على ساحة الشرق الأوسط. وفيما اكد اللواء رضائي القائد السابق للحرس الثوري الايراني أن الرد سيشمل حيفا.

المنار

السيد نصرالله، الذي قطع الشك باليقين عن زيارة سليماني للبنان، كشف أن سليماني زاره يوم الأربعاء، أي قبل يوم من اغتياله. وأعلن في خطاب له، خصصه للحديث عن مرحلة ما بعد اغتيال سليماني، أن ثمن الاغتيال سيكون الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.

nbn

بين العراق وإيران، تواصل طواف الوداع للشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وثلة من رفاقهما.

بعد التشييع في بلاد الرافدين من بغداد وكربلاء إلى النجف الشريف، آخر المحطات العراقية بالأمس، أعيد اليوم جثمان اللواء سليماني إلى وطنه، حيث شاركت حشود مليونية في تشييعه ورفاقه في أهواز ومشهد، قبل أن تتم مراسم دفنه الثلاثاء في مسقط رأسه، مدينة كرمان.

mtv

المنطقة تغلي، والعالم كله يحبس أنفاسه في انتظار نتائج المعركة المفتوحة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. لكن الكلمة المنتظرة للسيد حسن نصرالله حيدت لبنان عما يحصل. فالأمين العام ل"حزب الله" صعد اقليميا إلى الحد الأقصى، لكنه تحاشى ذكر لبنان عندما استعرض الجبهات المفتوحة في المنطقة مع أميركا وحلفائها الإقليميين. هو تحدث واستفاض عن العراق وسوريا واليمن ولم يتطرق الى لبنان، ما يشير إلى رغبة ضمنية في عدم إدخاله دائرة النار الملتهبة.

NTV

انهماك الساحتين الإيرانية والعراقية بمواكب التشييع، عطل في بيروت مواكب تأليف الحكومة، حيث جمد الثنائي الشيعي أسماء كانت مقترحة للتوزير، والتشكيلة التي كان من المقرر إعلانها قريبا، عليها أن تنتظر الانتهاء من مراسم العزاء، وفور صدورها وفحص أسمائها: إما أن تتقبل العزاء في الشارع، وإما تنطلق نحو مرحلة الثقة، وذلك تبعا لمدى خضوعها لشروط الاختصاص.

OTV

في الخامس من كانون الثاني، خرج الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ليعلن الموقف من اغتيال الجنرال قاسم سليماني ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، ليشكل كلامه منطلقا لرسم صورة المنطقة، ومن ضمنها لبنان، في الأيام والأشهر المقبلة. علما أن الضبابية لا تزال طاغية على المشهد حتى الساعة: فلا الردود واضحة المعالم، ولا الرسائل الأميركية المهدئة تتلقفها إيران، كما أن الاتفاق النووي بات قابلا للمزيد من الترنح، من دون أفق للمضي باتفاق جديد.

LBC

في لبنان شبه غياب وشبه غيبوبة. حكومة تصريف الأعمال غائبة ومشتتة. لائحة أسماء الحكومة العتيدة على ثلاث نسخ: نسخة في جيب الرئيس المكلف، ونسخة لدى الثنائي الشيعي، ونسخة في جيب الوزير جبران باسيل بعد "العصف الذهني الوزاري" على مدى ست ساعات بينه وبين الرئيس المكلف، والذي سمح بالقول إن الفول اقترب من المكيول.

الميادين

أعلن المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران ​حسين دهقان​ أن رد بلاده على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء ​قاسم سليماني​ سيكون عسكرياً بالتأكيد وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

الجزيرة

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن بلاده بذلت وتبذل ما بوسعها من أجل خفض التوتر الأميركي الإيراني بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​، معتبراً أن جعل العراق منطقة صراع للتوترات بين أميركا وإيران يضر بالاستقرار.

العربية

أعلن مسؤول سعودي، في حديث صحفي، ان ​واشنطن​ لم تقم بمشاورة ​الرياض​ بشأن الضربة التي قتل فيها قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، بينما تحاول المملكة تخفيف التوتر المتصاعد في المنطقة لافتاً إلى أنه "نظراً للتطورات السريعة، تؤكد المملكة أهمية البرهنة على ضبط النفس للوقاية من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد".