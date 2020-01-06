لبنان الحر

رأى رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، في بيان، أن "اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في بغداد، في قلب منطقة ملتهبة بفعل الصراع الإقليمي-الدولي المحتدم، أتى ليدخل المنطقة في مرحلة جديدة قد يكون عنوانها المواجهات المباشرة أمنياً وربما عسكرياً لا سمح الله".

صوت لبنان

قال الوزير والنائب السابق إيلي ماروني: "برسم وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء جمعية المصارف، ان الإستقرار المالي هو طريق إلى الإزدهار والهدوء فهل تخبروننا ماذا تفعلون لإنقاذ الوطن وشعبه من الجوع والإفلاس والخراب وشريعة الغاب؟ وهل تخبروننا من أين يأتي بعض الصيارفة بملايين الدولارات وأين الرقابة على تقاضي البعض العمولة الضخمة لقاء صرف شك. أوليس ما يحصل سرقة موصوفة؟ وأين الحماية للعملة عندما يقرر صراف يتاجر بالوطن وشعبه وقدراته تسعير الدولار حسب مصالحه ودون أي إعتبار لحياة الناس. وأنتم تتفرجون".

radio orient

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح له ان "مطلبنا من زمن عبد الناصر ان تكون منطقتنا العربية خالية من اي احتلال او قواعد أجنبية"، مضيفا:ً"ان تستطيع اليوم قوى ​المقاومة​ تحقيق هذا الأمر فهو إنجاز يحسب لها وليس عليها ويحرر أقطار وطننا العربي من سارقي ثرواتها. وتبقى ​القوة العربية المشتركة​ هي الحل لمواجهة جميع الاخطار على الأمة".

اذاعة النور

أشار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حفل تأبيني لقائد فيلق القدس قاسم سليماني ‏ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في الضاحية الى ان "ليلة الجمعة، هو تاريخ ‏فاصل بين مرحلتين في المنطقة، هو بداية مرحلة جديدة وتاريخ جديد ليس لايران أو العراق انما ‏للمنطقة كلها"، لافتا الى ان "سليماني حقق هدفه الشخصي وهذه أمنيته منذ أن كان شاباً".

صوت المدى

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل وأجرى، عدداً من الإتصالات بنظرائه وزراء الخارجية الاقليميين والدوليين، اعرب فيها عن حزنه وأسفه للعملية التي وقعت أخيراً في بغداد. وشدّد على "وجوب تجنب التصعيد في المنطقة ووضع حد للتوتر الحاصل، لئلا يؤدي الى وقوع حرب في المنطقة لا تحمد عقباها".