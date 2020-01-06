النهار/ سابين عويس

رأت أن التطورات المتسارعة في المنطقة تستدعي وقفة تأمل محلية تتطلب إعادة قراءة للمشهدين الاقليمي والدولي المستجدين غداة اغتيال اللواء قاسم سليماني وتهديدات السيد حسن نصر الله للوجود الأميركي في المنطقة.

وقالت أن خطوط ولادة الحكومة بالطبقة السابقة باتت ضعيفة وبات أمام الرئيس المكلف خيار من إثنين فإما أن يوافق على العودة إلى صيغة التكنوسياسية وإما الاعتذار.

البناء/ محمد حمية

كتب عن الحكومة والمصاعب التي تعترض تشكيلها كما عن التصعيد الأميركي - الإيراني والوضع في المنطقة، مشيراً أنّه على رغم ترجيح أكثر من مصدر سياسي ولادة الحكومة الأسبوع الحالي، إلاّ أنّ المستجدات الإقليمية ومواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله طغت على مجمل المشهد الداخلي، وسط ترقب لانعكاسات خطاب السيد نصرالله على الواقع السياسي في لبنان والملف الحكومي والوضع على جبهة الجنوب مع فلسطين المحتلة. ونقل عن مصادره قوله بأن لا تأثير للتصعيد الأميركي - الإيراني ومواقف السيد نصرالله على ملف تأليف الحكومة، بل على العكس تماماً، لافتاً أنّ تصاعد التوتر في المنطقة يفرض الإسراع في تأليف حكومة. وأضاف أنّ الجهود الرسمية تنصب على مسارين: الأول الإسراع بتأليف الحكومة لتحصين الجبهة الداخلية والوضعين السياسي والاقتصادي تحسّباً لأي ارتدادات للتصعيد العسكري في المنطقة على الداخل اللبناني، والثاني تجنيب لبنان هذه التداعيات لا سيّما على الحدود مع فلسطين المحتلة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

توقع أن يكون لبنان أمام احتمال من إثنين إما مزيد من الشلل السياسي الذي سيبدد ما تبقى من فرص للانقاذ الاقتصادي تجنباً للإنهيار، أو الانخراط غير المباشر في المعركة من خلال حكومة مواجهة قد تكون أثمانها باهظة ولكن تسري عليها مقولة: "مكره أخاك لا بطل".

الديار/ صونيا رزق

رأت أنّ التفاؤل عن إمكانية إعلان التشكيلة الحكومية يتضاءل، على الرغم من قول المعنيّين مراراً بأنّ التشكيلة ستظهر مطلع هذا العام او في نهاية الاسبوع. ونقلت عن مصادرها قولها بأنّ حركة اتّصالات واسعة بين الافرقاء السياسيّين شهدتها الايام القليلة الماضية لإنهاء هذا الملف، إلاّ أنها وكالعادة كانت تلقى بعض التغيّير في أسماء الوزراء، على الرغم من ان بعض العقد قد حُلّت، كما نقلت عن مصادر نيابية مقرّبة من فريق 14 آذار قولها أنّ عدد الوزراء في الحكومة المرتقبة سيكون 20 كحدّ أقصى، والاسماء وإن كانت مستقلة وتدور في الفلك التكنوقراطي، إلاّ أنّ من سمّاهم هم سياسيون من الدرجة الاولى، وأبرزهم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والخليلين المحسوبين على الثنائي الشيعي، لافتاً أنّهم يختارون اسماء الوزراء بعيداً عن رضى الرئيس المكلف حسان دياب. وختمت بالقول أنّ الصعوبات المعيشية التي يُعاني منها اللبنانيون، والتطورات الإقليمية الخطيرة المستجدة، تستدعي ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت لمواجهة التحديات المرتقبة، داعيةّ المسؤولين للعودة الى ضمائرهم والاستماع الى مطالب الشعب لاننا أصبحنا في قلب الانهيار.

الديار/ هيام عيد

عرضت للوضع الحكومي وآخر المستجدّات على صعيد التأليف، ونقلت عن مصادر وزاريّة في حكومة تصريف الأعمال قولها بأنّها لا تخفي أنّ عملية ولادة الحكومة الجديدة قد شهدت بعض المراوحة جراء التطورات الإقليمية، وإن كانت المشاورات لم تتوقف على خط القوى السياسية المشاركة فيها عبر ممثلين "تكنوقراط"، وذلك في محاولة للإستجابة لمطالب الحراك الشعبي وإنقاذ البلاد من الإنهيار الوشيك. وكشفت أنّ يوم الثلاثاء المقبل يشكّل المحطة الأخيرة من حيث الموعد المضروب من قبل المعنيين بتأليف الحكومة، وأبرزهم الرئيس المكلف حسان دياب، من أجل تقديم التشكيلة الحكومية إلى اللبنانيين، مضيفةً أنّ أي تأخير إلى ما بعد هذا الموعد، سيكون تأجيلاً إلى أمد غير واضح، لأنّ أي تطور على صعيد الإستحقاق الحكومي، وبالتالي، استمرار الواقع السياسي الحالي، سيؤدّيان إلى تعاظم المخاوف الداخلية والخارجية على الإستقرار العام في لبنان.

نداء الوطن/غادة حلاوي

تحت عنوان "المواجهة طويلة... فهل يبقى لبنان خارج دائرة "القصاص العادل"؟"، تحدّثت عن الأسباب التي جعلت من سليماني هدفاً مباشراً للأميركيين، ودوره من فلسطين إلى لبنان والعراق فاليمن وصولاً الى أفغانستان. واعتبرت أنّ المفارقة في خطاب نصرالله تمحورت حول مجموعة نقاط:

الأولى، أنّ لا أهداف مدنية أميركية ستكون ضمن عملية الرد والثأر، وعليه جرى تحييد المدنيين، وذلك في محاولة لسحب استدرار أي عطف شعبي أميركي، ومنع أي محاولة للإستثمار في عملية الإغتيال التي أعلن ترامب مسؤوليته عنها من دون تردد.

الثانية، وهي الأبرز أنّ عملية الرد ليست شأناً محصوراً بإيران بل هذا الأمر يعني محور المقاومة.

النقطة الثالثة في الخطاب تتعلق بالشكل، بحيث لم يكن نصرالله انفعالياً في الإفصاح عما ستؤول إليه الأمور، وان اسرائيل تبقى العدوة ولكن الفاعل هو الجيش الأميركي وإن الرد لن يكون بالنقاط بل في السعي لإخراج القوات الاميركية من المنطقة.

الشرق / خليل الخوري

تحدّث عن المرحلة الراهنة في البلاد، وقال أنّه فيما تغلي المنطقة من حولنا، وقد ازدادت غلياناً إثر عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وأبو مهدي المهندس القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي، لم يعد جائزاً أنّ تستمر الجرجرة في مسألة تأليف الحكومة. ولفت إلى أنه لا يجوز أن يدخل لبنان في المتاهة التي تُقاد إليها المنطقة من دون سلطة تنفيذية، مضيفاً أنّ الحراك في الشارع والذي ضعف نبضه في هذه المرحلة لأسباب عدة تراوح بين الأحوال الطبيعية والمستجدات الداخلية والمحيطة بنا، هو بدوره، يستعجل التأليف ليكون للثورة موقف من التشكيلة: مع أو ضدّ أو التريث.