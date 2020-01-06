روسيا اليوم

بدء ضخ الغاز الروسي إلى اليونان ومقدونيا الشمالية عبر "السيل التركي"

أعلن فلاديمير مالينوف رئيس شركة "بولغارترانسغاز" في حديث لإذاعة BNR، أن الغاز الروسي قد بدأ يتدفق على اليونان ومقدونيا الشمالية عبر أنابيب "السيل التركي". في 1 يناير، بدأت عملية توريد الغاز الروسي عبر هذا الخط أيضاً إلى بلغاريا بما سيسمح للجانب البلغاري بتوفير 40 مليون يورو سنوياً. وأشار مالينوف، إلى أنه مع حلول بداية العام الجاري، لم يكن يستخدم خط الأنابيب المسمى "عبر البلقان"، الذي تم استبداله بخط "السيل التركي" وأكد أنه يمكن للسلطات البلغارية أن تستخدم إمكانات خط أنابيب الغاز المذكور. يتضمن مشروع "السيل التركي" مد خطي أنابيب لضخ الغاز الروسي إلى جنوب، وجنوب شرقي أوروبا عبر تركيا.

روسيا اليوم

تصويت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأمريكية خطوة مهمة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن تصويت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأمريكية من البلاد، خطوة مهمة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد روحاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي برهم صالح، أنه ينبغي على طهران وبغداد الصمود أمام الإجراءات العدائية الأمريكية وتدخلات واشنطن.