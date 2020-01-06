الوكالة الوطنية للإعلام

طعمة: تبرز من جديد ضرورة طرح قضية النأي بالنفس

اعتبر النائب السابق نضال طعمة في تصريح ان "اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني جاء ليزيد من حدة التوتر. وما يخصنا في لبنان هو ألا تزيد قضايا المنطقة من حدة مشاكلنا. وهنا تبرز من جديد ضرورة طرح قضية النأي بالنفس، فإقحام هذا البلد المنهك اقتصادياً في دوامة الصراعات الإقليمية، لا يسهم في استقراره.

وكالة الأناضول

الدفاع التركية تدين بشدة قصف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية

أدانت وزارة الدفاع التركية، بشدة، قصف مقاتلات تابعة لخليفة حفتر، مقر الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت. وقالت الدفاع التركية في تغريدة على تويتر: "ندين بشدة هجوم قوات حفتر المعادية للسلام، على الكلية العسكرية بطرابلس، بغية تحقيق مآربها غير القانونية". وذكر "مركز الطب الميداني والدعم"، التابع لوزارة الصحة الليبية، أن "القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية، مساء السبت، راح ضحيته 30 شهيداً وأكثر من 33 جريحاً".

وكالة أنباء رويترز

البرلمان العراقي يؤيد دعوة الحكومة لإنهاء وجود القوات الأجنبية

أيد برلمان العراق اقتراحاً من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بإخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد بعد مقتل قائد عسكري إيراني بارز وقائد عسكري عراقي في ضربة جوية أمريكية في بغداد. وأفاد قرار وافق عليه مجلس النواب في جلسة استثنائية بأن الحكومة التي يقودها الشيعة والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إيران يجب أن تلغي طلب المساعدة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وكالة فرنس برس

الكرواتيون يصوتون في انتخابات رئاسية مفتوحة على كل الاحتمالات

يدلي الناخبون الكروات بأصواتهم الأحد في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية لا يمكن التكهن بنتائجها، يتحتم فيها على الرئيسة المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار كيتاروفيتش كسب تأييد اليمين القومي للفوز على خصمها رئيس الوزراء الاشتراكي الديموقراطي السابق زوران ميلانوفيتش. ويجري التصويت حتى الساعة 18,00 ت غ، على أن يبدأ إعلان النتائج بعد ساعة على إغلاق مراكز الاقتراع.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بريطانيا ترسل سفن "الأسطول الملكي" إلى خليج هرمز

أرسلت بريطانيا سفن من "الأسطول الملكي" إلى خليج هرمز لمرافقة سفن الشحن التي ترفع العلم البريطاني، على خلفية التوترات التي تشهدها المنقة بعد مقتل قائد فيلق القس قاسم سليماني في غارة أمريكية. وجاءت الخطوة البريطانية لحماية الفن التجارية البريطانية، بعد تحذيرات الخارجية البريطانية من السفر إلى المنطقة، وتصاعد المخاوف من اندلاع حرب شاملة.

وكالة أنباء شينخوا

وزير الخارجية الصيني: الصين تعتزم لعب دور بناء في الحفاظ على السلام والأمن في الشرق الأوسط

ذكر عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الصين ستلعب دوراً بناءً في الحفاظ على السلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، مع التمسك بموقف موضوعي وعادل. وأوضح وانغ أن الأعمال العسكرية الأمريكية الخطيرة انتهكت الأعراف الأساسية للعلاقات الدولية وستزيد من حدة التوترات الإقليمية.