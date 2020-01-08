Published by lebarmy4 on أربعاء, 01/08/2020 - 10:46
Ar
  • Iran missile attack against US bases in Iraq, Trump: 'All is well'
  • إيران تشن هجوماً صاروخياً ضد القواعد الأميركية في العراق وترامب يرد قائلاً "كل شيء كما يرام"
  • Hezbollah will attack Israel if US responds to Iran attack
  • حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال ردت الولايات المتحدة على الهجوم الإيراني
  • Germany urges Europe to respond to Iran's nuclear violations
  • ألمانيا تحث أوروبا على الرد على الخروقات الإيرانية للاتفاقية النووية
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الأربعاء, يناير 8, 2020