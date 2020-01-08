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Published by lebarmy4 on أربعاء, 01/08/2020 - 10:46
Ar
- Iran missile attack against US bases in Iraq, Trump: 'All is well'
- إيران تشن هجوماً صاروخياً ضد القواعد الأميركية في العراق وترامب يرد قائلاً "كل شيء كما يرام"
- Hezbollah will attack Israel if US responds to Iran attack
- حزب الله سيهاجم إسرائيل في حال ردت الولايات المتحدة على الهجوم الإيراني
- Germany urges Europe to respond to Iran's nuclear violations
- ألمانيا تحث أوروبا على الرد على الخروقات الإيرانية للاتفاقية النووية
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Date:
الأربعاء, يناير 8, 2020