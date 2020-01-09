تطورات الوضع الليبي وتأثيرات المحيطين الإقليمي والدولي – 27/12/2019

لقد تأزم الوضع في ليبيا للدرجة القصوى، ولعله من غير الممكن أن تبلغ درجة التأزم أكثر مما بلغته في الأشهر الأخيرة. لذلك لا مجال إلا للحل السياسي ولا مفر من التنازلات المتبادلة والتفاهمات الأساسية حول المشتركات الوطنية. أما القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في ليبيا فإنها مدعوة جميعا إلى رفع اليد عن أرض ليبيا وعن شعب ليبيا والتوقف عن تأجيج التحارب الأهلي. ستكون الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020 حبلى ببوارق الحل السياسي وبخروج ليبيا دولة وشعبا من بؤرة التحارب إلى بوابة التفاهم. هذا ما تبشر به على ما يبدو تطورات الأوضاع في ليبيا، وليس لنا من خيار غير التفاؤل والثقة بمسؤولية أشقاءنا في ليبيا لتجاوز الفتنة وإرساء الحل الوطني السياسي المنشود الذي طال انتظاره.

إدارة ترامب للسياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط - علي موسى الددا – 20/12/2019

بتولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة، في 20 كانون الثاني/يناير 2017، بدأت تتجسد أهم توجهاته، في تجاوز فترة الانحسار والتراجع، التي ألقت بظلالها على دور الولايات المتحدة، وإدارتها مجموعة من القضايا الدولية والإقليمية، في فترة حكم الرئيس باراك أوباما، ومن بينها ملفات متعلقة بالشرق الأوسط، منها: ملف الإرهاب، والقضية الفلسطينية، والملف النووي الإيراني، وتعقد مسارات الأزمة السورية. وفي وقت تبنت فيه الإدارة الأمريكية سياسة شرق أوسطية مؤداها الانسحاب من المنطقة، التي باتت تتقاذفها أمواج الحروب والصراعات الطائفية، تصاعد دور القوى الإقليمية والدولية، في التدخل في شؤون المنطقة، خدمة لمصالحها وتحقيقاً لأطماعها. ,هناك عدة سمات لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاه أبرز القضايا في منطقة الشرق الأوسط، تشكل بمجموعها إطاراً عاماً، لتوجهات تلك السياسة: حصر عملية صنع القرار في دائرة ضيقة، وتبني سياسة الانعزال قدر الإمكان لحساب إصلاح الداخل، والمدركات الشخصية وعقيدة الصفقة، والتعاون والتنسيق مع اللاعبين الدوليين والإقليميين، وتغليب الواقعية، والتغيير في الآليات لا في الأهداف. كما إن عدة ملفات وقضايا كانت حاضرة في خطابات الرئيس ترامب وقراراته وأهمّها: الحرب على الإرهاب، والاتفاق النووي مع ايران، والأزمة السورية.

هل يُعتبر مقتل سليماني ذا أهمية؟ النتائج من ورشة عمل عام 2019 –مايكل نايتس 3/1/2020

لم تقف «قوة القدس» مكتوفة الأيدي بينما كان خامنئي يضع رهانه بالكامل على سليماني. فالقائد الجديد للقوة والأقل كاريزمية من سلفه ــ نائب القائد السابق إسماعيل قاآني ــ يَعْرِف عن كثب رؤية سليماني وسيحاول على الأرجح مواصلتها. وبالمثل، يستطيع النواب في كل دولة إعادة ترتيب العلاقات الخارجية إلى حد ما. ومع ذلك، فإن شيئاً فريداً قد ضاع بموت سليماني. فوحدة القيادة التي تمكّن من تحقيقها قد تتدهور في المستقبل. وقد تصبح العمليات التي يضطلع بها «الحرس الثوري»، ووزارة الاستخبارات أقل تنسيقاً، وقد تعود المنافسات إلى الظهور من جديد. لعل الأهم من ذلك هو أن «الحرس الثوري» الإيراني سيفقد على الأرجح بعضاً من هيبته التي كانت مستثمرة بشكل مفرط من سليماني. فقد مات الوجه الذي مثّل توسّع «الحرس الثوري» في الشرق الأوسط، وقُتل سليماني في الوقت الذي كان يتنقّل فيه بسرعة في مختلف أنحاء المنطقة في محاولته تصحيح سلسلة متصاعدة من الأخطاء.

ووفقاً لذلك، يجب على صانعي السياسة في الولايات المتحدة أن يسمحوا لواقع اغتياله بالترسخ في مختلف أنحاء المنطقة قبل اتخاذهم المزيد من الإجراءات التي قد تصرف الانتباه عن هذه اللفتة المثيرة. وسواء كان ذلك من خلال العقوبات أو الضربات الحركية، فإن استهداف الشخصيات النخبوية المؤذية يجب أن يكون نموذجاً للتصدّي ضد وكلاء إيران في المستقبل، مع حرص واشنطن على عدم فرض عقوبات جماعية أو بثّ الرعب في نفوس السكان الأبرياء الذين تقوم إيران بقمعهم. ومن حيث العمليات الإعلامية، قد يكون مقتل سليماني نجاحاً ذو أهمية كبيرة ـ إلّا أن ذلك لن يتحقق ما لم تتم متابعته بسياسات أكثر دراسة تُظهر قدرة واشنطن على التوقف، والتأمل في المصالح المشتركة مع الشركاء الأجانب، والانتظار حتى انقشاع الغبار.

صعود الصين : المصالح الجوهرية لبكين والتداعيات المحتملة عربياً- ناصر التميمي-3/1/2020

برزت الصين، على مدى السنوات الماضية كقوة اقتصادية عالمية لا يمكن تجاهلها. فهي تعد حالياً أكبر اقتصاد في العالم من ناحية القوة الشرائية، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، ومن المتوقع أن تصبح الأكبر مع نهاية العقد القادم‏. هذا الأداء المذهل والتوسع الاقتصادي السريع للصين، تم إنجازه في فترة قصيرة من الزمن. في الواقع، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للصين على مدى العقدين الماضيين أكثر من 15 مرة، من نحو 737 مليار دولار إلى نحو 11.2 تريليون دولار. وفي الحصيلة، صعد الوزن الاقتصادي العالمي للصين أكثر من ستة أضعاف، حيث ارتفع نصيب الاقتصاد الصيني من أقل 2.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 1995 إلى أكثر من 15 بالمئة من هذا الناتج مع نهاية عام 2015‏. طبعاً هذا الصعود المتواصل لم يعد مفاجئاً لأحد، فقصة نهوض «التنين» الصيني أبهرت العالم بأسره، وأصبحت مصدر إلهام لعدد من الدول، ومبعث قلق لدول أخرى في آن. بكل تأكيد، رافق صعود الصين الاقتصادي تنامٍ في قدراتها العسكرية والاستراتيجية، وتغيير متدرج في طبيعة ما تطلق عليه الصين «المصالح الجوهرية»‏ للبلاد، وهو التغيير الذي بدأ مع مرور الوقت يثير مخاوف عدد من دول شرق آسيا وخصوصاً اليابان. ومن المؤكد أنه مع استمرار نمو الصين كقوة عالمية، ستتوسع مصالح بكّين الجوهرية العابرة للحدود القومية وتزيد حدة التنافس مع الدول الأخرى وخصوصاً الولايات المتحدة.