النهار/ ابراهيم بيرم

استبعد حصول تطوّر أمني أو عسكري مفاجئ على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وقال إنّ ساحة الصراع الأساسي في الإقليم حالياً لن تكون بالضرورة في ميدان الجنوب كما كان مألوفاً منذ عقود، بل إنّ ضرورات المواجهة خصوصاً لدى محور المقاومة قد حرفت الأنظار حالياً وإلى أجل غير مسمي عن هذا الميدان كما حرفت الأنظار إلى ميدان آخر وتحديداً إلى الساحة العراقية.

النهار/ وجدي العريضي

وصف لبنان بأنه يعيش أصعب مرحلة في تاريخه المعاصر في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الآخذ في التصاعد، وصولاً إلى أن البلد، ولدى أي هزة إقليمية، يتماهى معها في ظل ارتباطات سياسية وعقائدية لبعض أطرافه كما هي حال "حزب الله" اليوم.

الأخبار/ عبدالله السناوي

كتب عن المواجهات الأميركية ــ الإيرانية، معتبراً أنّ الرد الإيراني لم يتأخّر على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، ورأى أنّ اختيار القاعدتين العسكريتين، اللّتين جرى قصفهما بصواريخ باليستية من داخل الأراضي الإيرانية، متعمّداً، مشيراً أنّه يرجّح أن تكون طائرة الاغتيال قد انطلقت من إحداهما حيث تتمركز القوات الأميركية في العراق، لافتاً إلى أنّ كلّها حسابات تدخل برسائلها في الثقافة الشعبية الإيرانية، التي تُعنى بالرموز أكثر من أيّ ثقافة أخرى في الإقليم، وأضاف أنّ ما يلفت الانتباه، هو أن "الحرس الثوري"، الذي يعدّ سليماني أهم جنرالاته، هو الذي تولّى الرد، وليس عبر حلفائه العراقيين، كما كانت تشير التكهنات.

البناء/ محمد حمية

عرض للتطوّرات الأخيرة على الصعيد الحكومي وللوضع الإقليمي، مشيراً أنّ لبنان لا يزال يقع تحت تأثير التصعيد العسكري في المنطقة، واعتبر أنّه بعد اغتيال الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس والردّ الإيراني الصاروخي على قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق، والذي كان بمثابة صفارة الانطلاق لمحور ودول المقاومة لبدء حرب مفتوحة على الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، تبلور مناخ سياسي داخلي جديد وتحديداً لدى فريق المقاومة لمواكبة المرحلة الجديدة في المنطقة، مؤكّداً أنّه استوجب إعادة النظر بشكل وتركيبة الحكومة العتيدة وإجراء تعديل لتصبح تكنوسياسية مكان التكنوقراط وتحديداً في ما يتعلق بحصة أمل وحزب الله وأسماء من يتولون وزارتي الدفاع والخارجية. ونقل عن مصادره قولها إنّ تقييماً يجري بين أركان وأحزاب وقوى المقاومة وحلفائها لدراسة التطورات وضرورة إدخال تعديلات على التشكيلة الحكومية من دون نسف التركيبة برمّتها وإثارة غضب الرئيس المكلف حسان دياب.

الجمهورية/ جورج شاهين

كتب عن الحراك الذي قامت به الديبلوماسيية الأوروبية والأميركية في بيروت في أعقاب عملية اغتيال اللواء قاسم سليماني في بغداد. وأشار إلى أن السفراء الأجانب خلال لقائهم المسؤولين اللبنانيين نبّهوا إلى ضرورة حجم أي تحرك يقود إلى توتير الساحة اللبنانية، كما نبّهوا من مخاطر الرد المحتمل على أي عملية يمكن أن تستهدف مصالحها في لبنان تحديداً كما في المنطقة.

ونقل عن مصادره إلى أنه ليس من مصلحة لبنان أن يكون شريكاً في الرد أياً كان الموقع الذي يحتله "حزب الله" في المعادلة اللبنانية.

الديار/ جاسم عجاقة

تحدّث عن الوضع الاقتصادي في البلاد لافتاً أنّه ليس بالجديد القول إنّ الدين العام في لبنان وصل إلى مستويات عالية جدًا وأصبح معها لبنان من أكثر الدول مديونية في العالم، ونقل عن وزير المال قوله إنّ هذا الواقع امتزج بتراجع هائل لإيرادات الدولة اللبنانية في الأشهر الأخيرة، مشيراً أنّ مُشكلة الدين العام أصبحت مُشكلة حقيقية فرضها واقع ما هو إلا نتاج عدّة عوامل نذكر منها:

غياب اقتصاد مُنتج مع تركزّه على الخدمات والريع كدخل أساسي مما يحدّ من النمو الاقتصادي.

سياسات حكومية اعتمدت على الاستدانة بشكل أساسي لسدّ العجز في الموازنة وبالتالي تراكم هذا الدين العام ولم تستطع الماكينة الاقتصادية الضعيفة من امتصاص هذا الدين.

غياب محاربة الفساد الذي عبث بالمالية العامة وأدّى إلى تسجيل عجز مُزمن منذ انتهاء الحرب الأهلية وحتى يومنا هذا.

الديار/ صونيا رزق

رأت أنّ مخاوف تبرز في لبنان ودول المنطقة من عمليات ردّ عسكرية مرتقبة، بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني على يد الأميركيّين في العراق، واستهداف إيران لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق رداً على عملية الاغتيال، ونقلت عن فريق الثامن من آذار قوله بأنّه يعتبر الوجود الأميركي في المنطقة غير مرغوب به من قبل شعوبها، وبأن هناك من يريد تطويق العراق وجعله في الفلك الأميركي إضافة إلى تطويق إيران، فضلاً عن أنّ الولايات المتحدة وضعت المنطقة اليوم أمام انفجار كبير، وعن إمكانية أن يتطوّر الوضع وعملية الرّد إلى حرب في المنطقة. ونقلت عن الجنرال المتقاعد والمحلل السياسي والعسكري جوني خلف قوله إنّه في حال اكتفت إيران بالعملية التي شنتها فجر أمس، تكون المنطقة بمنأى عن الحرب، مضيفةً أننا نكون قد دخلنا في الحل الديبلوماسي، وختمت بالقول أنّه هذا الإطار، سيدخل الروس على خط الوساطة والتهدئة وهو السيناريو المرجّح.

اللواء/ مازن ع. خطاب

قال إنّه بعد مرور أكثر من أسبوعين على تكليف الدكتور حسان دياب تأليف الحكومة، يخرج الخلاف بين الرئيس المكلّف والوزير جبران باسيل إلى العلن إثر استمرار الأخير في إظهار جشعه السياسيّ من خلال التفاوض على العدد الأكبر من المقاعد الوزاريّة لصالح تيّاره وكتلته، وتماديه في محاولاته لمحاصرة وتطويق رئاسة مجلس الوزراء وانتزاع الصلاحيات الدستوريّة المنوطة بالمقام. ونقل عن مصادر مطّلعة عن رئيس الحكومة المكلّف قوله لباسيل: "أنا من يشكّل الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية وليس مع طرف آخر"، لافتاً إلى أنّ العبرة تبقى في التنفيذ، حيث سيتبيّن في آخر المطاف مع ولادة الحكومة ما إذا تمكَّن الرئيس المُكلّف في الحصول على الأكثرية في الحكومة العتيدة، مضيفاً أنّ الوزير باسيل مصرّ على الثلث المعطّل، أي أن يحصل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر معاً على سبع وزارات.