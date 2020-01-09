The NewYork Times

استراتيجية ترامب تجاه إيران: وقف إطلاق للنار مغلّف بتشويش استراتيجي

فتح الرئيس ترامب نافذة صغيرة أمام الجهود الدبلوماسية مع إيران يوم الأربعاء، لكنه أرفق كلامه بتهديدات جريئة جعلت من الصعب رؤية كيف يمكن للبلدين الخروج من دائرة المواجهة والانتقام.

كان الخطاب، من نواحٍ كثيرة، أشبه بصوت السياسة المشوشة. وأظهر ترامب أنه بعد مضي ثلاث سنوات على استلامه منصبه ، لم يقم بعد بحل غرائز النزاع المتضاربة حول الأمن القومي التي انبثقت من خطبه وتغريداته على تويتر.

وقد شمل ترامب جميع العناصر الأخرى المطلوبة في خطاباته السياسية حيال إيران: استياء شديد تجاه سياسات الرئيس السابق باراك أوباما، وانتقادات إزاء الصفقة النووية التي وقعها سلفه، والمزاعم الوقائعية المشكوك فيها بالإضافة إلى تهنئة نفسه خلال عام حملته الانتخابية.

وتشير الوقائع بأن ترامب انسحب قبل الوصول إلى حافة الحرب مع إسرائيل على الأقل حتى الآن موضحاً أنه لم يخطط للرد على الهجمات الصاروخية على قاعدتين عسكريتين في العراق حيث تنتشر قوات أميركية، خاصة وأن تلك الضربات بدت محسوبة من قبل الإيرانيين لحفظ ماء الوجه من دون التسبب بالمزيد من المجازر.

لكن الرئيس وعد أيضاً بمضاعفة العقوبات المفروضة على إيران، والانتقال مرة أخرى إلى استخدام الأداة الاقتصادية التي ظل مقتنعاً بأنها ستجبر طهران في نهاية المطاف على الاختيار بين الخراب والبقاء، إضافة إلى القول إن الولايات المتحدة "مستعدة لاحتضان السلام مع كل من يسعون إليه".

The Guuardian

الإرباك يخيّم على الجهود الدولية للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا

انطلق مسعى غير مسبوق يضم أوروبا وروسيا وتركيا للتوسط من أجل التوصّل لوقف إطلاق النار في ليبيا، ووضع حد لخطر انهيار ليبيا وتحوّل النزاع العسكري فيها إلى حرب شاملة.

ومع ذلك، لم يتضح بعد إلى أي مدى يمكن اعتبار الدعوة الروسية التركية المشتركة لوقف إطلاق النار بحلول 12 كانون الثاني مكمّلة أو منافسة لاندفاعة أوروبية قوية بقيادة إيطاليا لإنهاء الأعمال القتالية.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين - اللذان ساند كل منهما الأطراف المتصارعة في النزاع الليبي - إلى وقف إطلاق النار بحلول منتصف ليل 12 كانون الثاني.

في الوقت نفسه ، استضاف رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الزعيمين المتحاربين - فايز السراج، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، ومقرها طرابلس ، والجنرال خليفة حفتر، قائد القوات العسكرية الشرقية - في قمة في العاصمة الإيطالية روما.

ولكنه يبدو أن المبادرة تواجه صعوبات حتى قبل أن تبدأ إذ ورد في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء أن السراج رفض مقابلة كونتي لأن رئيس الوزراء الإيطالي قد قابل خصمه حفتر في وقت سابق.

ويقاتل حفتر للسيطرة على طرابلس منذ نيسان الماضي، وقد حقق هذا الأسبوع نصراً عسكرياً عندما سيطرت قواته المعروفة باسم الجيش الوطني الليبي على مدينة سرت الساحلية. وقال المتحدث باسمه إن الجيش الوطني الليبي مدد منطقة حظر الطيران على الفور ليشمل مطار معيتيقة الدولي.

روسيا اليوم

ترامب وجونسون ينسقان مواقفهما تجاه الوضع في الشرق الأوسط

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أتفقا على تنسيق المواقف في ما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط.

وورد في بيان عن البيت الأبيض، أن "زعيمي البلدين ناقشا الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، واتفقا على مواصلة التنسيق المكثف بينهما لحماية المصالح المشتركة في مجال الأمن القومي".

وتأزم الوضع في المنطقة، إثر اغتيال القوات الأميركية بضربة جوية قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني في بغداد الجمعة الماضي.

من جهتها، ردت إيران بضربات صاروخية على قاعدتين عسكريتين في العراق للقوات الأميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب الضربات الإيرانية أن "أيام التسامح مع إيران انتهت"، لكن بلاده "لا تريد استخدام القوة العسكرية".

وقال، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في البيت الأبيض: "لم يصب أي أميركي بالهجوم الذي نفذه النظام الإيراني الليلة الماضية، لم نتعرض لأي حالات قتل، كل جنودنا في أمان، وقواعدنا العسكرية عانت من حد أدنى من الأضرار".

وأضاف: "قواتنا العسكرية مستعدة لكل شيء، وإيران على ما يبدو تتراجع وهو أمر جيد جدا بالنسبة إلى كل الأطراف المعنية والعالم برمته".