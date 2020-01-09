الوكالة الوطنية للإعلام

بري التقى نواب الأربعاء وترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس: المرحلة تستدعي حكومة لم شمل وطني جامعة. الفرزلي: الموازنة قبل نهاية الجاري

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقاء الأربعاء النيابي، أن "العدوان الذي طاول سيادة العراق باغتيال اللواء قاسم سليماني وثلة من قيادة الحشد الشعبي يشكل تصعيداً خطيراً، مما سيغير ملامح الصراع الذي سيطر على المنطقة بأسرها، وقطع كل الخطوط الحمراء".

وفي الشأن الداخلي قال بري: "المطلوب من حكومة تصريف الأعمال ممارسة صلاحيتها كاملة متكاملة، ولكن للأسف هذا الشيء لم يحصل رغم خطورة الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن".

وأبلغ رئيس المجلس نواب الأربعاء أن "موازنة 2020 قد وصلته، وسوف يحدد جلسة للموازنة قبل نهاية هذا الشهر".

وكالة الأناضول

بوتين: تركيا وروسيا تسعيان لخفض التوتر بالمنطقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن هناك ميولاً لتصعيد التوتر في المنطقة، بينما أنقرة وموسكو تسعيان لخفض تلك التوترات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمدينة اسطنبول، الأربعاء، خلال مراسم افتتاح مشروع "السيل التركي" لنقل الغاز الطبيعي.

وأوضح بوتين أن التعاون بين بلاده وتركيا، يتطور في كافة المجالات رغم محاولات العرقلة.

وأشار إلى أن هناك ميولاً لتصعيد التوتر في المنطقة، بينما تركيا وروسيا تسعيان لخفض تلك التوترات.

ولفت الرئيس الروسي، أن نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا، سيؤثر على كامل الاقتصاد الأوروبي.

وأوضح أن ذلك "لن يكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد التركي ومنطقة البحر الأسود فحسب، بل سيؤثر إيجاباً أيضاً على اقتصاد كثير من بلدان جنوب أوروبا، وضمان الثقة بسوق الطاقة في أوروبا".

وكالة أنباء رويترز

صواريخ إيران تستهدف قوات أميركية بالعراق وترامب سيدلي بتصريح

أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أميركية في العراق يوم الأربعاء رداً على مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة أميركية، مما أجج الصراع مع واشنطن وسط مخاوف من نشوب حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط. وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن هجمات طهران الصاروخية على أهداف أميركية في العراق "صفعة على وجه" الولايات المتحدة، وإنه ينبغي لها سحب قواتها من المنطقة. وكان يخاطب حشداً يردد "الموت لأميركا".

وكالة فرنس برس

وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر يدعمون مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر في ختام اجتماع عقدوه الأربعاء في القاهرة دعمهم لمؤتمر برلين الدولي الذي سيعقد الشهر الجاري في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية.

وشارك وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو في هذا الاجتماع من دون أن يوقع البيان المشترك أو يحضر المؤتمر الصحافي.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزراء الأوروبيين الثلاثة "نحن مجمعون على دعم عملية برلين"، معتبراً أن هذا المؤتمر "ربما يكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى توافق بين الاطراف الليبيين حول تسوية سياسية للأزمة في بلادهم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

هولندا ترجح توزيع جنودها في العراق إلى دول مجاورة

رجحت وزارة الدفاع الهولندية توزيع بعض من جنودها الذين يدربون القوات العراقية في مهمة تابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) على البلدان المجاورة، كما نصحت أمستردام مواطنيها بعدم السفر إلى طهران إلا للضرورة القصوى، معزية السبب إلى التصعيد الذي تشهده المنطقة مؤخراً.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الهولندية اليوم "الجنود الهولنديون المتواجدين في العراق قد يتم نقلهم إلى دول أخرى لأسباب أمنية".