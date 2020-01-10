الشرق 8/1/2020

رالي دكار الصحراوي- النسخة الـــ42 ساينز ينتزع صدارة السيارات

أحزر السائق الإسباني كارلوس ساينز (ميني) فوزه الثالث والثلاثين في رالي دكار الصحراوي، بعدما أنهى المرحلة الثالثة من النسخة الثانية والأربعين المقامة في السعودية، في المكرز الأول أمام حامل اللقب القطري ناصر العطية( تويوتا).

الهولندي ماكس فيرشتابن يمدد عقده مع ريد بول حتى 2023

مدّد الهولندي " ماكس فيرشتابن عقده مع فريق ريد بول المشارك في بطولة العالم للفورمولا وان، موسم 2023، وذلك بحسب ما أعلن السائق البالغ من العمر 22 عاماً وفريقه النمساوي وقال فيرشتابن في بيان " إن وصول هوندا( كمزود بالمحركات لفريق ريد بول) والتقدم الذي حققناه خلال الأشهر الــ12 الأخيرة يمنحانا المزيد من الحافز والاقتناع أنه بإمكاننا الفوز معاً."

نداء الوطن 8/1/2020

كافاني باق مع سان جرمان

أكد الالماني توماس توخل، مدرب باريس سان جرمان الفرنسي أن المدير الرياضي للنادي، البرازيلي ليوناردو يعارض انتقال هداف الفريق الاوروغواياني ادينسون كافاني خلال فترة الإنتقالات الشتوية في الشهر الجاري. وقال توخل: " لدينا الرأي ذاته. كلانا لا يحب التغيير خلال المركاتو الشتوي." وينتهي عقد كافاني، أفضل هداف في تاريخ سان جرمان مع 198 هدفاً، في نهاية الموسم الحالي، وبحسب اذاعة" مونتي كارلو" توصّل كافاني الى اتفاق مع اتليتيكو مدريد الاسباني للانتقال الى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لموسمين ونصف. وخسر كافاني مركزه الاساسي بعد قدوم قلب الهجوم الارجنتيني ماورو ايكاردي على سبيل الاعارة من انتر ميلان الايطالي، وصودف مجيء الاخير مع اصابة ابعدت كافاني لمدة شهرين عن الملاعب نجح خلالها ايكاردي في فرض نفسه في التشكلية الاساسية.

شارابوفا تودّع باكراً من بريزبين

ودّعت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى عالمياً سابقاً، دورة بريزبين الاسترالية الدولية في كرة المضرب من دورها الأول بخسارتها المفاجئة أمام الاميركية المغمورة جنيفر بريدي 6 – 3و 1-6 و 6-7. وكانت شارابوفا تشارك في هذه الدورة بعد غياب عن الملاعب دام اربعة أشهر بسبب آلام في كتفها، وقد تلقت بطاقة دعوة للمشاركة في الدورة الاسترالية التي توّجت بلقبها في العام 2015.

الشرق 9/1/2020

محمد صلاح يحرز جائزة مرموقة مع ناديه ليفربول

فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة جديدة مع ناديه ليفربول بعد فوزه بتصويت الأغلبية بين جماهير النادي العريق. وتحصّل صلاح على جائزة أفضل هدف لنادي ليفربول في العقد الأخير (في آخر 10 أعوام) والتي يمنحها النادي بناء على تصويت جماهيره.