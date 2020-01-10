النهار/ وجدي العريضي

رأى أن الرئيس المكلف حسان دياب وقع في حقل ألغام سياسي وثمة استحالة للخروج منه إلا من خلال الاستعانة بصديق قد يرشده إلى معرفة أصول اللعبة السياسية وسبل تعاطيه مع الأطراف السياسيين.

ونقل عن مصادره توقعها أن يُصار إلى تدخل من عواصم القرار من خلال إمكان وصول موفدين دوليين إلى بيروت أو تسوية عاجلة تؤدي إلى إنقاذ الوضع، معتبراً أن كل السيناريوهات واردة في الأيام المقبلة معطوفة على مخاوف من أي خطوة غير مسبوقة قد يقوم بها حزب الله بعد التطورات في العراق وسقوط الطائرة الأوكرانية في طهران، ما يعني أننا قد نكون أمام حادثة "لوكربي" جديدة نظراً إلى عدم اتضاح الصورة حيال سقوطها.

النهار/ روزانا بو منصف

نقلت عن مصادر ديبلوماسية استبعادها أن يطاول الرد الإيراني على اغتيال القائد قاسم سليماني، توريط لبنان في ما لا يمكنه احتماله من جهة واحتمال دفعه إلى وضع خطير، مضيفة أن إيران تعدّ لخطة متصاعدة تؤذي فيها الولايات المتحدة في المنطقة.

الأخبار/ رضوان مرتضى

عرض لقضيّة رجل الأعمال كارلوس غصن مشيراً إلى أنّه على مدى ثلاث ساعات، مثُل الرئيس السابق لمجلس إدارة "نيسان – رينو" أمام القضاء أمس، واستُمع إليه بحضور وكلائه في قضيتين، الأولى بشأن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه عن القضاء الياباني، والتي تبلّغها لبنان عبر الإنتربول؛ والثانية متّصلة بالإخبار المقدّم ضد غصن من قبل محامين لبنانيين لزيارته الأراضي المحتلة وتعامله مع العدو، ولفت إلى أنّ الجلسة المخصصة للاستماع إلى غصن بشأن مذكرة الإنتربول تمحورت الاسئلة فيها حول النظام القضائي الياباني ومزاعمه بعدم توفر شروط المحاكمة العادلة له.

البناء/ وفيق إبراهيم

تحدّث عن تشكيل الحكومة والوضع الإقليمي في المنطقة مشيراً إلى أنّ المشهد السياسي يثير لدى اللّبنانيين تساؤلات كبرى إلى درجة الاعتقاد أنّ هناك طبقة سياسية داخلية تُمسك بالحكم بشكل قويّ وتمتلك القدرة على تجاوز انعكاسات أزمة الإقليم على لبنان، ورأى أنّ تواصل اختلاق معوّقات تعرقل تشكيل حكومة جديدة في مرحلة صعبة يجتاز فيها لبنان أزمتين مدمرتين ومترابطتين وهما: الانهيار الاقتصادي والإقليم المهرول بسرعة نحو انفجار حربي كبير، مشيراً إلى أنّه لا بدّ هنا من الإشارة إلى عمق اندماج القوى السياسية اللبنانية بالمحاور الأساسية الخارجية، ما يؤكد على أنّ التداعيات الإقليمية لا تتأخّر في إصابة لبنان بضربات في وحدته الداخلية واقتصاده المترنح.

الديار/ جاسم عجاقة

تحدّث عن الوضع الاقتصادي الذي وصلنا إليه اليوم وتساءل: "هل من السهولة التأكد من كلفة السلع والبضائع لدى التجار؟"، ورأى أنّ المعروف في لبنان أنّ المكننة ليست على أحسن ما يرام مشدّداً على أنّ هناك صعوبة كبيرة بالنسبة لمراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتالي شبه استحالة لمعرفة كلفة هذه السلع بدقّة. ولفت إلى أنّ الواقع المؤلم يتحمّل نتيجته المواطن اللبناني الذي يُعاني كل يوم إن في المصارف اللبنانية أو لدى التجار لدرجة انخفضت القدرة الشرائية للمواطن في بعض الحالات إلى أكثر من 60%. وأضاف أنّ هذه الحالة الحقيقية تعكس التراجع الاجتماعي لقسم كبير من المواطنين اللبنانيين الذين تخلّوا عن استهلاك الكماليات والمواد غير الأساسية وركّزوا استهلاكهم على المواد الغذائية والأساسية. وأشار إلى أنّ التجار من جهتهم، لا يقومون بلعب دور وطني بل يهتمّون بأرباحهم اليومية على حساب المواطن مؤكّداً أنّ المستوردين منهم يُطالبون مصرف لبنان بتمويل استيرادهم بالدولارات ويرفضون دفع الفارق على الـ 15% من قيمة الاستيراد بالدولار الأميركي، في الوقت الذي يقومون فيه بتخزين الدولارات في الخزائن والمنازل حالهم حال المواطنين.

اللواء/ غاصب المختار

عرض للوضع الحكومي لافتاً إلى أنّ كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يكن مفاجئا للرئيس المكلّف تشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب، بموقفه الداعي إلى "حكومة لم الشمل"، بمعنى تشكيل حكومة وحدة وطنية إن أمكن، من أجل معالجة نتائج الأزمات الداخلية والإقليمية بالاشتراك مع كل أو أغلب القوى السياسية، مشيراً إلى أنّ هذا كان رأيه منذ التكليف، وهو أبلغه أيضاً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ورأى أنّ تريّثه في تسليم أسماء الوزراء المقترحة من كتلته النيابية يعود إلى عدم اعتماد معايير موحّدة في التشكيل، مضيفاً أنّه ينتظر الاتفاق على نوعية الوزراء ليُسقط الأسماء على الحقائب التي باتت مكتوبة لكتلته النيابية.

اللواء/ عمر البردان

رأى أنّ الصّراع المستحكم داخل الفريق الواحد حول مغانم التركيبة الحكومية العتيدة، حتى قبل أن تولد، لم يفسح المجال أمام الرئيس المكلّف حسان دياب، بالسير في مشاورات التأليف بالزخم الذي انطلقت به، وكشف أنّه يظهر بوضوح بأنّ مجريات الساعات الماضية، وفي ضوء المواقف المعلنة، أنّ الرئيس المكلّف يبدو أمام مهمة بالغة الصعوبة، إن لم تكن مستحيلة، بعدما وضعوه أمام تحدٍّ جديد، لن يكون قادراً على مواجهته وهو العودة إلى خيار الحكومة السياسية. ولفت إلى أنّ مصير عملية التأليف برمّته بات على المحك، منوّهاً أنّ هذا ما يفرض على الرئيس المكلّف المبادرة إلى مصارحة الناس بما يواجهه واتخاذ الموقف المناسب، فإمّا يفرض أجندته على الجميع، بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، أو لن يكون أمامه إلا الاعتذار.

الشرق / ميرفت سيوفي

كتبت عن الوضع الراهن في البلاد وقالت إنّ العتمة التي غرق فيها اللبنانيّون خلال اليومين الماضيين هي إعلان مدوٍّ لوفاة الدولة مشيرةً إلى أنّ هذه الطبقة السياسية ما تزال تراهن على عدم المحاسبة وتمعن في هدر وقت لبنان وطناً وشعباً وتتحايل على اللبنانيين بالحديث عن "ماهيّة" الحكومة المطلوبة، مضيفةً أنّها لا تملك حتى خطة تقود لولادة هذه الحكومة لإنقاذ لبنان، ولا الحكومة العتيدة تملك أصلاً خطة عمل وبرنامج للخروج بلبنان من هذه الحفرة العميقة التي ستكون مقبرته.