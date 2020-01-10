The NewYork Times

مسؤولون يقولون إن الأدلة الأولية تكشف أن صاروخاً إيرانياً أسقط الطائرة الأوكرانية

قال مسؤولون أميركيون ومن قوات التحالف الخميس، إنهم يملكون معلومات تفيد بأن الصواريخ التي أطلقتها القوات العسكرية الإيرانية كانت مسؤولة عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية ومقتل جميع من كانوا على متنها هذا الأسبوع في إيران، وذلك على الأرجح عن طريق الخطأ. ودعا رئيس الوزراء جاستن ترودو، من كندا، مستشهداً بمراجعة أولية للأدلة، إلى إجراء تحقيق كامل "للاقتناع بما لا يدع مجالاً للشك". وكانت الطائرة تقل 63 كندياً من بين حوالي 176 راكباً إضافة إلى طاقمها.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي عقده في أوتاوا: "نحن ندرك أن هذا الحادث ربما حصل عن طريق الخطأ".

من جهة أخرى، قال الرئيس ترامب في وقت سابق في البيت الأبيض، إن السلطات الأميركية لديها معلومات تدفعها إلى الاعتقاد بأن سقوط الطائرة كان نتيجة "خطأ من الجانب الآخر". وقال مسؤول أميركي إن وكالات الاستخبارات الأميركية تعتقد أن نظاماً للدفاع الجوي الإيراني قد أطلق صاروخين جو أرض باتجاه الطائرة.

ويظهر شريط فيديو نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" صاروخاً إيرانياً ينفجر بالقرب من طائرة فوق باراند، بالقرب من مطار طهران، وهي المنطقة التي توقفت فيها طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية الرحلة 752 عن إرسال الإشارات قبل تحطمها.

روسيا اليوم

الجيش الأميركي يستعد لـ "تعديلات دفاعية" في الشرق الأوسط بعد الضربات الإيرانية

كشف مسؤول عسكري أميركي أن البنتاغون يدرس حالياً تعديلات محتملة لمواقعه الدفاعية في الشرق الأوسط بعد شن إيران ضربات صاروخية على أهداف أميركية في العراق. وقال المسؤول، في حديث لوكالة "رويترز"، مساء الخميس، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة توقعت أن إيران ستشن على الأرجح عمليات انتقامية لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في دول أخرى وليس في العراق. وذكر المصدر أن الجيش الأميركي يعمل حالياً على دراسة إجراء تعديلات محتملة في تمركزه "الدفاعي" بالمنطقة، بعد أن أظهرت إيران استعدادها لمهاجمة قوات الولايات المتحدة في العراق. ونفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة الأربعاء، هجوماً صاروخياً واسعاً استهدف القوات الأميركية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل بالعراق، رداً على العملية التي نفذتها الولايات المتحدة، يوم 3 كانون الثاني الجاري، قرب مطار بغداد وأسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب قائد "الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 80 جندياً أميركياً، بينما نفت الولايات المتحدة وجود قتلى بين قواتها، حيث أوضح البنتاغون أن إيران أطلقت 16 صاروخاً من 3 مواقع، لكن نظام الإنذار المبكر أتاح تفادي سقوط ضحايا. وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأربعاء، عن "انتهاء أيام التسامح" مع تصرفات إيران "المضرة"، واعداً بفرض عقوبات قوية جديدة على الجمهورية الإسلامية بعد هجومها الصاروخي، لكنه شدد مع ذلك على أن الولايات المتحدة لا تريد استخدام قوتها العسكرية، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للتوصل إلى السلام مع كل من يرغب في ذلك.