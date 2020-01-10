وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: لا نريد أن يكون العراق ساحة للصراع

شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن بلاده لا تريد للعراق أن يكون ساحة صراع بين القوى الأجنبية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، خلال زيارة يجريها الخميس إلى بغداد.

وقال تشاووش أوغلو إن "العراق ليس لوحده، وسنعمل سوية من أجل تجاوز الأيام العصيبة". وأضاف "تركيا لا تريد أن يكون العراق ساحة للصراع بين القوى الأجنبية".

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم إن لقاءات نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو تناولت في بغداد العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم العراق ليكون عامل استقرار في المنطقة وإبعاده عن سياسة التجاذبات.

وكالة أنباء رويترز

وزير خارجية فرنسا: الاتفاق بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا يزيد الوضع سوءاً

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الخميس، إن الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وتركيا سيزيد الوضع في ليبيا تأزماً.

وقال وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد "استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولي تمثل أولوية نتشاركها مع تونس". وأضاف "في الاجتماعات مع زملائي من الاتحاد الأوروبي أو في مصر نؤكد على خطر استمرار الأزمة في ليبيا التي تهدد كامل المنطقة من المغرب العربي إلى الساحل".

وتابع أن الاتفاق بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وتركيا مخالف للقانون الدولي وسيؤدي إلى تفاقم الوضع. وتدعم تركيا حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج والتي تتخذ من طرابلس مقراً، وقالت إنها سترسل مستشارين عسكريين وربما قوات لتعزيز دعمها بعد توقيع الطرفين اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وكالة فرنس برس

الصين تؤكد التوقيع على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة في واشنطن الأسبوع المقبل

أعلنت بكين الخميس أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي سيتوجّه إلى واشنطن الأسبوع المقبل، للتوقيع على اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري مع الولايات المتحدة الهادف لخفض التصعيد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم.

وأفادت وزارة التجارة الصينية أن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور العاصمة الأميركية من الاثنين حتى الأربعاء. ويأتي الإعلان بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البلدين سيوقعان على الاتفاق المصغّر في 15 كانون الثاني.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

خبير روسي: صواريخ "باتريوت" في العراق غير قادرة على صد هجوم كبير

قال نائب قائد قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة البرية السوفيتية السابق ألكسندر لوزان، الخميس، إن أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" التي تغطي القواعد العسكرية الأميركية في العراق، لم تتمكن من صد الهجوم الصاروخي الإيراني بسبب الكفاءة المنخفضة لتلك المنظومة.

وأضاف لوزان لـ"سبوتنيك"، "يتمتع نظام الدفاع الجوي "باتريوت" بكفاءة منخفضة للغاية في صد الصواريخ الباليستية، بالأمس أطلق الإيرانيون 14 صاروخاً، 10 منها وصلت إلى الهدف".