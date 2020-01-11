TL

هل بدأت التحضيرات فعلياً لجلوس الأميركيين والإيرانيين إلى مائدة المفاوضات..؟ السؤال باتت تطرحه بإلحاح مجمل الوقائع على الأرض سواء تلك المتعلقة بالمواجهة العسكرية التي انتهت دون أن تبدأ بتأكيد المبعوث الأميركي برايان هوك الذي قال قبل قليل: يبدو أن الرد الإيراني على مقتل سليماني قد انتهى.

المنار

لبنانياً الخشية من مسار الأزمة المالية المتفاقمة كانت محط لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في التعامل غير السوي الذي يعيشه القطاع المصرفي، لا سيما مع زبائنه.. أما سياسياً فلا جديد بعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمس عن حكومة تكنوسياسية.

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الرئيس نبيه بري، الذي قدم للرئيس المكلف كل التسهيلات التي كان قدمها أيضاً لمن سبقه لا يزال متمسكاً بحكومة تكنو سياسية تكون على قدر المسؤولية الوطنية.

mtv

الانتظار من الآن إلى الأحد هو المسيطر، فبعد الموقف اللافت للرئيس نبيه بري عبر دعوته الى حكومة لم شمل، فإن الجميع في انتظار موقف السيد حسن نصر الله الأحد. فهل يأتي موقف الأمين العام لحزب الله متطابقاً مع موقف رئيس مجلس النواب؟

NTV

ارتفعت إشارات التهدئة من طهران إلى واشنطن مروراً بإدلب، أكثر المدن التهابا بنيران الحرب التي أعلن فيها وقف إطلاق النار.

OTV

تؤكد المعلومات أن المراوحة سيدة الموقف لأكثر من اعتبار، لفتت تغريدة مسائية للواء جميل السيد، أكد فيها أن رئيس الحكومة المكلف حسان دياب، خلافاً لكل ما يشاع، مصرّ على حكومة تكنوقراط، ولن يعتذر عن التكليف.

LBC

مرحلة التكليف، في الطريق إلى التأليف، دخلت أسبوعها الرابع، ولا شيء في الأفق يشير إلى قرب ولادة الحكومة.

الميادين

رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، يطالب واشنطن بإرسال مندوبين لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب القاضي بالانسحاب الآمن للقوات الأجنبية، ويشدّد على رفض بلاده لجميع العمليات التي تنتهك سيادة العراق.

الجزيرة

أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية أن الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران لم تصب بصاروخ، داعياً إلى عدم استباق نتائج تحليل الصندوق الأسود للطائرة.

العربية

صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم، أن باريس مستعدة لتقديم خبرتها التقنية في التحقيق بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ قرب طهران إذا تقدمت إيران بطلب لذلك.