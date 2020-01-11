لبنان الحر

إستهل وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال فادي جريصاتي، جولة على عدد من معامل فرز النفايات والتبيسخ، استهلها من معمل التبيسخ في الكورال الكرنتينا، ثم معمل الفرز. واطلع على سير الأعمال والخطوط الجديدة قبل أن ينتقل إلى معمل العمروسية والكوستا برافا.

صوت لبنان

وجه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي بالتهنئة للمركز التربوي للبحوث والانماء، على إطلاقه ورشة تطوير مناهج التعليم العام والتي سيتم وضعها قيد التطبيق في المدارس خلال أربعة سنوات. وتقدّم طرابلسي بالشكر والتقدير لإدارة المركز التربوي لتبنّيها اقتراحه لقانون يطالب فيه بادخال بعض التعديلات التي تتضمن مقتطفات ضرورية من مواد التعليم المهني ومواد تطبيقية اخرى ضمن مناهج التعليم في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي والذي في حال تحقيقه يمكن أن يُشكّل ثورة تعليمية حقيقية تساعد الطالب على اكتشاف المهن والحرف التي تناسبه وتهيئه للدخول الى سوق العمل.

radio orient

رعى رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، افتتاح هيئة الرعاية "الجمعة البيضاء" في قاعة الحاج مصباح البزري الكبرى في القصر البلدي، والتي خصصتها لتوزيع ملابس ولوازم شتورية مجانا لنحو 2000 من العائلات الصيداوية المتعففة. وشارك في إطلاق عملية التوزيع إلى المهندس السعودي، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود، والمدير التنفيذي لمؤسسات الرعاية السيد باسم سعد، وعضوا هيئة الرعاية الحاج حسن أبوزيد والسيد غسان حنقير، وأعضاء المجلس البلدي السيد محمد القبرصلي والمهندس محمد البابا والأستاذ كامل كزبر، وقائد شرطة بلدية صيدا مفوض ثالث بدر قوام.

اذاعة النور

اتّفق رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​عصام يوحنا درويش​، خلال لقائه النائبين ​ميشال ضاهر​ و​جورج عقيص​، على "وجوب ​تشكيل الحكومة​ في أقرب وقت ممكن، بالنظر إلى الضرر الفادح الّذي يلحقه التأخّر في تشكيلها بمصلحة ​الشعب اللبناني​".

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون،​ حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، وعرض معه الواقع النقدي في البلاد وعمل ​المصرف المركزي​ .وحضر اللقاء وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​.