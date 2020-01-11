أشار المراسل العسكري لصحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إلى أنه إضافة إلى إغلاق جبل الشيخ، إثر اغتيال سليماني فإن الجيش الإسرائيلي "نفذ عمليات ميدانية أخرى كثيرة. وكافة الاحتمالات كانت على الطاولة"، لكن صورة الوضع لم تكن واضحة. "فالتقديرات لم تكن تستند إلى معلومات استخبارية محددة. وفي الجيش الإسرائيلي قرروا أن الوضع ليس واضحاً إلى هذه الدرجة،". وراى أنه "في الأمد المتوسط ستتغير الصورة. وفي الأشهر القريبة قد نشعر بتأثير الحدث من ناحيتي التهديدات والتصعيد الفعلي، وكذلك من خلال الاعتبارات الإسرائيلية إزاء استمرار التموضع الإيراني في سورية". وقال أن جهاز الأمن الإسرائيلي حذر حيال تقديرات مفادها أن اغتيال سليماني سيغير سياسة ترامب في الشرق الأوسط، "التي تتأثر بمصالح أميركية فقط. وتدرك إسرائيل أنها ستضطر إلى أن تحارب لوحدها التموضع الإيراني في سورية. ويتوقع أن تزيد التطورات الأخيرة معضلة إسرائيل بشأن كيفية مواصلة العمل ضد مشروع حزب الله لتحسين دقة الصواريخ".

اوضح الصحافي والباحث في "معهد سياسة الشعب اليهودي"، شموئيل روزنير، "معاريف" أن ثلثي المهاجرين إلى إسرائيل من روسيا وأوكرانيا، العام الفائت، ليسوا يهودا. كذلك فإن ثلث مجمل المهاجرين إلى إسرائيل، في العام الفائت، ليسوا يهودا. وأوضح أنه في العام 2014، كان ثلاثة يهود من بين أربعة مهاجرين، أي أن النسب كانت 72%. وفي العام 2019، كان يهوديان من بين ثلاثة مهاجرين، أي 64%

أعطت السلطات الإسرائيلية الأمر بهدم 3 منازل لعائلات أسرى فلسطينيين.

أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح عميد الأسرى السوريين في السجون الإسرائيلية، صدقي المقت، بعد 32 عاماً من الاعتقال ليعود إلى مسقط رأسه في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل. وقال المقت "كما تحررت بدون شروط سيتحرر الجولان بدون شروط وسأتابع مشوار النضال حتى تحرير كامل الجولان المحتل".

ذكرت وسائل إعلام أن إسرائيل أفرجت عن أسيرين، أحدهما مسجون بتهمة التجسس لصالح سوريا، فيما وصفته ببادرة حسن نية، بعد إعادة جثة جندي إسرائيلي مفقود منذ فترة طويلة، العام الماضي، بمساعدة من روسيا.

أفاد تقرير صحفي بأن البريطانية، جيسلين ماكسويل، التي تعد الذراع اليمنى للملياردير الأمريكي الراحل، جيفري إبشتاين، في مخالفاته وجرائمه الجنسية بحق قاصرات، تحظى بحماية في إسرائيل. ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصدر مطلع قوله إن جيسلين (58 عاما)، ابنة اللورد ورجل الأعمال اليهودي البريطاني المعروف بمشاريعه في مجال الإعلام، روبرت ماكسويل، تختفي في سلسلة منازل آمنة بدول أخرى تحظى فيها بالحماية بسبب امتلاكها معلومات حساسة عن بعض أقوى شخصيات العالم.

وجه قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار رسالة إلى السلطات الإسرائيلية، محذراً تل أبيب من مغبة اقتراف أي حماقة تجاه قطاع غزة.