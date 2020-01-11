اتهمت وزارة الدفاع الأمريكية سفينة حربية روسية بالاقتراب "بشكل عدائي" من مدمرة تابعة للولايات المتحدة في بحر العرب، وذكر بيان صادر عن الاسطول الخامس أن المدمرة الأمريكية "أطلقت 5 طلقات صوتية ما يعتبر وفقاً للقانون البحري الدولي إنذارا من وجود خطر اصطدام، وطلبت من السفينة الروسية أن تغير مسارها بالتوافق مع القواعد الدولية للملاحة".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، الوضع في منطقة الشرق الأوسط. دون ايراد اية تفاصيل.

قال وزير خارجية سلوفاكيا، إن الاتفاق النووي الإيراني لا يزال قائماً وإن قادة الاتحاد الأوروبي سيركزون على إيجاد سبل لإعادة طهران للاتفاق بعد إعلانها التخلي عن قيود تخصيب اليورانيوم.

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن موسكو لا تعتبر قرار اليابان نشر منظومات "أيجيس آشور" للدفاع الجوي على أراضيها محض دفاعي. وقال ريابكوف في موسكو، في ختام لقائه مع نظيره الياباني، تاكيو مورو، والذي عقد في إطار الجولة الـ 11 من الحوار الاستراتيجي بين الدولتين: "لقد سمعنا الموقف السابق للجانب الياباني، وهو موقف لا يقنعنا".

أطلق مجهول النار، في قاعدة "ماكديل" الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أوردته صحيفة Military Times، وتعد قاعدة "ماكديل" مقراً للقيادة المركزية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، ويعمل فيها أكثر من 15 ألف موظف، كما تضم مساكن يعيش فيها عسكريون أمريكيون مع عائلاتهم.

أمر وزير الدفاع الياباني بنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط. وأصدر الوزير تارو كونو أوامره بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي في الشرق الأوسط لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.

أعلن مسؤول بارز في وزارة خارجية كوريا الجنوبية أن نية سيئول إرسال قوات إلى مضيق هرمز تأتي حرصاً على سلامة مواطني البلاد. في ظل تصعيد التوترات في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة.

أفادت صحيفة "تايمز" بأن الجيش البريطاني ينوي تجنيد مزيد من الهاكرز والخبراء في المجال السيبراني، بغية رفع قدرته على خوض صراع في المجال المعلوماتي.

قتل 13 شخصاً على الأقل، بينهم ضابط شرطة رفيع المستوى، جراء تفجير هز، مسجداً في مدينة كويتا بمحافظة بلوشستان جنوب غرب باكستان.

اقترحت الولايات المتحدة عبر وزير الخارجية المساعدة على أوكرانيا للتحقيق في كارثة طائرة "بوينغ" الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، وتحادث بومبيو مع الرئيس الأوكراني بالأمر.

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران قد تكون أسقطت بصاروخ، لكن هذا لم يؤكد بعد. مشيراً إلى تلقيه معلومات من واشنطن بهذا الخصوص.