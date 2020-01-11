أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، محادثات مع المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري، والسفير الأمريكي في أنقرة، ديفيد ساتيرفيلد. وتبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي وعلى رأسها ملف سوريا.

يزور موسكو يوم الاثنين المقبل، وفد تركي رفيع ويضم وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع، خلوصي أكار، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية. وتتمحور المحادثات حول الملفين السوري والليبي، والتطورات في المنطقة.

أعلن وزير الدفاع الروسي، أن الحياة السلمية في سوريا تتحسن تدريجياً، وأن الفضل في ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى القوات الروسية التي تشارك في الحرب ضد الإرهاب. وشكر الوزير العسكريين الروس على الإنجاز المثالي للمهام في مكافحة الإرهاب الدولي".

أصدر مجلس القضاء الأعلى في سوريا العديد من القرارات، شملت عزل قضاة لارتكابهم أخطاء جسيمة، وقرارات بتنقلات لتشكيلات قضائية جديدة.

قال المرصد المعارض إن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات تابعة لقوى رديفة للجيش السوري في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود السورية - العراقية.

ذكرت تقارير إخبارية ونشطاء أن الغارات الجوية، التي طالت الليلة الماضية منطقة البوكمال شرقي سوريا عند حدود مع العراق، نفذت من قبل إسرائيل واستهدفت شاحنات أسلحة لفصائل موالية لايران.

قالت وزارة الدفاع التركية، إنها اتفقت مع روسيا على أن وقف إطلاق النار سينفذ في إدلب بشمال غرب سوريا اعتباراً من منتصف ليل 12 الجاري وأن الهجمات جوا وبرا ستتوقف بموجب وقف إطلاق النار الذي أشارت إلى أنه يستهدف منع موجة جديدة من المهاجرين وسقوط مزيد من الضحايا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري أوقف عملياته العسكرية في إدلب يوم 9 كانون الثاني بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا، لكن المسلحين في المنطقة واصلوا هجماتهم.

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ تدريبات "قادر 2020" العسكرية، بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات.

هاجمت القاهرة بياناً صدر عن الخارجية الإثيوبية وأعلنت عدم تحقيق تقدم في مفاوضات سد النهضة بسبب "تعنت" أديس أبابا. وقالت أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة، تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلا. ومن المقرر إجراء محادثات جديدة الأسبوع المقبل في واشنطن.

جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي والمصري، لمناقشة الوضع في ليبيا بما في ذلك مراعاة البيان المشترك لقادة روسيا وتركيا الذي تم تبنيه خلال زيارة بوتين إلى اسطنبول قبل يومين.

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن هناك ما يكفي من الأسلحة في ليبيا، مؤكداً إصراره على تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن حظر هذه الأسلحة.

افتتح وزير السياحة والآثار في مصر خالد العناني، المعبد اليهودي بالإسكندرية، أحد أهم المباني الأثرية الدينية بالمحافظة، وذلك بعد ترميمه بتكلفة تقدر بـ 100 مليون جنيه، وهي عملية الترميم الأولى له منذ عام 1881.