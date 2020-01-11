اللواء/انطوان غطاس صعب

تحدّث عن الوضع الحكومي في البلد، مشيراً أنّه لا تزال عملية تشكيل الحكومة مداً وجزراً في أكثر من اتجاه نظراً لصعوبة الأوضاع وتفاقم الخلافات السياسية، ورأى أنّ ما جرى في العراق وتحديداً اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم السليماني أثّر بشكل مباشر على عملية التأليف وعلى الوضع اللبناني بشكل عام، لافتاً إلى أنّ المسألة تغيرت وباتت هناك صعوبة للثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر للقبول بحكومة تكنوقراط. وأضاف أنّ تشكيلة الرئيس المكلف حسان دياب والتي باتت في حوزته من 18 وزيراً إنما هي جاهزة ولكنها لن تبصر النور امام المستجدات التي حصلت في الآونة الأخيرة.

اللواء/عمّار نعمة

كتب عن الثورة والمواجهات في ساحات الإنتفاضة كما عن الوضع الراهن، قائلاً: " إنّه الامتحان الأهم الذي تواجهه اليوم القوى التي تعرف بـ"8 آذار" مع مواجهتها لاستحقاقين داهمين بالغي الأهمية، داخلي وخارجي من شأنهما رسم معالم المرحلة"، موضحاً أنّها ليست المرة الأولى التي تُمتحن فيها تلك القوى، فقد واجهت قبلها إمتحانات عديدة كان أهمها لدى التأسيس في تظاهرتها الشهيرة في رياض الصلح والتي جاءت في الثامن من آذار من العام 2005، وتسائل: هل ستكون "8 آذار" جدية في مراجعتها للأخطاء الماضية؟ هل ستلقى المسألة الاجتماعية حظوة في سُلم قضاياها في الاستراتيجيا والعقيدة؟ هل سيحفظ الحلف التسوية مع الخصوم في الداخل في ظل متغيرات الخارج؟ والأهم، هل ستنعتق من محاصصة سلطوية وطائفية لصالح حفظ البلد الذي ينهار؟

الديار/هيام عيد

تحدّثت عن الأزمة الراهنة في البلاد والوضع الإقتصادي، ونقلت عن أوساط ديبلوماسية قولها بأنّها كشفت عن مهلة زمنية أمام المعنيين بالملف الحكومي من أجل تحديد الموقف النهائي والمحسوم من عملية تأليف الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، وذلك من قبل مجموعة الدول المانحة التي تترقب ولادة هذه الحكومة، من أجل الانطلاق بمشاريع الدعم للبنان، تمهيداً لتأمين كل الوسائل للخروج من دائرة الانهيار المالي والاقتصادي. وتابعت موضحةً أنّ التطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة، قد فرضت إيقاعاً جديداً لعملية التأليف، مع العلم أنّ الظروف اللبنانية السياسية، الأمنية والاجتماعية تحتم تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، ووفق المعايير المطروحة من قبل الحراك الشعبي والمجتمع الدولي، مشدّدةً على أنهما الطرفان اللّذان يعارضان تكرار التجارب الوزارية السابقة، والتي ستؤدي الى تشكيل حكومة عاجزة عن مواجهة الازمة الاقتصادية، وارتداداتها على مجمل الملفات السياسية والامنية الداخلية.

البناء/فادي فخري علامة

عرض للوضع القائم في المستشفيات وأزمة المستلزمات الطبيّة كما للحلول الممكنة، وقال أنّه في الوقت الذي كنا نبحث فيه عن سُبل وطرق آيلة لحماية القطاع الصحي وتعزيز الخدمات الصحية للمواطن اللبناني من أجل تحقيق الأمن الصحي لما له من انعكاس إيجابي، سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية المادية، جاءت الأزمة النقدية الأخيرة لتنسف كلّ الخطوات وتؤجّل الاقتراحات والأفكار، مؤكّداً أنّ أزمة القطاع الصحي قد طالت من نواحٍ عدة من بينها بشكل خاص الدواء والمستلزمات الطبية. وأشار أنّه إزاء هذا الواقع المأزوم بين المصارف ومستوردي المستلزمات الطبية، ولأنّ الشركات الأجنبية المصدّرة تتعامل بالدولار الأميركي حصراً، بات المستوردون مرغمين على تأمين الدولار للإستيراد حسب سعر الصرف في الأسواق ما تسبّب بتوقفهم عن الاستيراد، مضيفاً أنّ هذا ما يهدّد بأنّنا بتنا نقف على عتبة أزمة فعلية قريباً.

الأخبار/إيلي الفرزلي

تحدّث عن قطاع الإتصالات وعقدَي الخلوي، ورأى أنّه خلافاً للقانون وتوصيات لجنة الإتصالات النيابية، مدّد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير عقد "أوراسكوم" و"زين" إلى أمد غير محدد. وقال أنّه مرّت عشرة أيام على انتهاء عقد شركتَي الخلوي، من دون أن يصدر عن وزارة الاتصالات أي توضيح بشأن آليات تسلّم القطاع وموعده، لافتاً إلى أنّه حتى اليوم، لا تزال شركتا "أوراسكوم" و"زين" تعملان كما لو أنّ العقد ساري المفعول، وأضاف أنّ لا الوزارة عيّنت لجنة للتسلّم، ولا الشركتان تعدّان العدة للرحيل، ونقل عن مصادره قوله أنّ وزير الاتصالات راسل الشركتين المشغلتين، في 31 كانون الأول، طالباً استرداد القطاع خلال مهلة ستين يوماً يحددها العقد، كما أرفق رسالته بالدعوة إلى اجتماع يعقد في الوزارة لمتابعة الموضوع.

النهار/ وجدي العريضي

اعتبر أن العامل الرئيس الذي دفع نبيه بري إلى التمسك برئيس تيار المستقبل سعد الحريري يتمحور على المسائل الاقتصادية والمالية الآخذة بالتدهور، ويعتبر أن في مقدور الحريري المساعدة في الحد من الخسائر بفعل علاقاته الدولية. ولفت نقلاً عن زوار رئيس مجلس النواب قولهم إن الرئيس برّي غير مرتاح إلى تشكيلة الرئيس المكلف حسان دياب ولا يراها تنقذ البلد.