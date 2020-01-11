روسيا اليوم

الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران ردا على ضرباتها الصاروخية

أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على إيران رداً على ضرباتها الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق، تستهدف "قلب أجهزة الأمن الإيرانية". وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على "النظام الإيراني"، مبيناً أنها تشمل 8 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى "شاركوا في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتورطوا في الهجوم بالصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء". وذكر منوتشين أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدر أمراً "يسمح بفرض عقوبات على كل شخصية لديها عمل أو ملكية أو أنشطة تجارية أو أي إسهام آخر في عدد من قطاعات الاقتصاد الإيراني بينها البناء والصناعة والنسيج والتعدين".

روسيا اليوم

سلامة: نؤيد كل دعوات وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أن هناك ما يكفي من الأسلحة في ليبيا، مؤكداً إصراره على تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن حظر هذه الأسلحة. وقال سلامة قبيل اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة تطورات الأوضاع في إيران والعراق والمنطقة: "نؤيد كل دعوات وقف إطلاق النار ونؤيد الدعوات إلى الأطراف الليبية للحوار"​​​. وأضاف سلامة أن "هناك قراراً من مجلس الأمن خاصاً بحظر الأسلحة، وهو القرار الذي تم انتهاكه من قبل دول كثيرة، ونحن مصرون على تطبيقه حرفياً".

روسيا اليوم

بوتين والسيسي يبحثان هاتفياً تطورات الملف الليبي

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقش الوضع في ليبيا عبر الهاتف مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي. وقال البيان: "جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الوضع في ليبيا بما في ذلك مراعاة البيان المشترك لقادة روسيا وتركيا الذي تم تبنيه خلال زيارة فلاديمير بوتين إلى اسطنبول في الثامن من يناير".