الوكالة الوطنية للإعلام

الهيئات الاقتصادية: المدخل الحقيقي للمعالجات تشكيل حكومة تستجيب لتطلعات اللبنانيين

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله، حسب بيان صدر عنها، "البحث في التطورات التي تشهدها البلاد وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، والاجراءات المطلوبة للجم التدهور واستعادة زمام المبادرة وتحريك العجلة الاقتصادية". واعرب المجتمعون عن "أسفهم الشديد للتطورات الدراماتيكية الحاصلة في البلاد لا سيما التدهور المستمر لمختلف النشاطات الاقتصادية والأعمال ولقدرات وامكانات مختلف مكونات المجتمع اللبناني".

وكالة الأناضول

أردوغان يستقبل رئيس المجلس الأوروبي

يستقبل الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول، رئيس المجلس الأوروبي تشارليز ميشيل. وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، يجري ميشيل زيارة عمل لتركيا يلتقي خلالها الرئيس أردوغان، السبت. ومن المتوقع أنّ يبحث الجانبان العلاقات التركية الأوروبية إلى جانب التطورات الإقليمية في المنطقة، وفق المصدر ذاته. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الزيارة تعد الأولى رفيعة المستوى للإدارة الجديدة للاتحاد الأوروبي إلى تركيا.

وكالة أنباء رويترز

السيستاني يهاجم أمريكا وإيران مع استمرار المخاوف من صراع أشمل

ندد آية الله علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، بالمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق وقال إنها تهدد بجر البلد ومنطقة الشرق الأوسط إلى صراع أكبر. وقال السيستاني إن الهجمات المتبادلة بين الجانبين داخل العراق هذا الشهر تنم عن تجاهل صارخ لسيادة العراق مضيفاً أن شعبه يتحمل الخسارة الأكبر من الصراع بين واشنطن وطهران.

وكالة فرنس برس

السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة في إيران

سُمح لخبراء أوكرانيين في ايران بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو. وأرسلت كييف نحو 50 خبيراً إلى إيران للمشاركة في التحقيق بسقوط طائرة البوينغ 737 التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من طهران، ما أسفر عن مقتل 176 شخصاً كانوا على متنها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الاتحاد الأوروبي: موقفنا مختلف عن موقف واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع بشكل عاجل على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في يوم الجمعة القادم، وذلك للحوار حول التطورات الأخيرة في بغداد وطهران، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيحشد جهوده من أجل خفض التصعيد في المنطقة. وكتب بوريل على حسابه الرسمي في تويتر، "لقد دعوت إلى اجتماع استثنائي وبشكل طارئ لمجلس الشؤون الخارجية للدول الأعضاء، لمناقشة التطورات الأخيرة في العراق وإيران".