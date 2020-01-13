نداء الوطن 6/1/2020

"ملك التونا" يشتري سمكة بـــ108 مليون دولار

دفع رجل أعمال ياباني معروف متخصص بالسوشي وملقب" ملك التونا" 108 مليون دولار لسمكة تونا ضخمة في مزاد رأس السنة الذي أقيم الأحد في سوق الأسماك الرئيسية في طوكيو. واشترى كيوشي كيمورا الذي يملك شبكة ناجحة من مطاعم السوشي بسعر 193 مليون ين( 108 مليون دولار) سمكة التونا الضخمة البالغ وزنها 276 كيلوغراماً والتي اصطيدت في المياه قبالة منطقة أموري في شمال اليابان. وقال كيموار للصحافيين بعد المزاد الذي جرى فجراً. هذا أفضل ما يكون. نعم السعر مرتفع لكن أريد أن يتناول زبائني سمكاً لذيذاً هذه السنة أيضاً. وغالباً ما يدفع كيمورا سعراً عالياً في أول مزاد في السنة الجديدة في سوق الأسماك الرئيسية في العاصمة اليابانية.

"قرش" يقتل غوّاصاً في أستراليا

قتل رجل جراء هجوم سمكة قرش في موقع شعبي للغوص في سواحل جنوب غرب أستراليا. وتعرّض الرجل لهجوم في كال أيلاند قرب مدينة إسبيرانس في ولاية استراليا الغربية، على ما أفادت هيئة الصناعات الأولية في الولاية في بيان لافتة إلى أن رجلاً أصيب بجروح قاتلة بعدما تعرض لهجوم من سمكة قرش. وهذا الهجوم الفتاك هو الأول في أستراليا هذه السنة والثاني في المنطقة في خلال أقل من ثلاث سنوات.

الأخبار 8/1/2020

صورة "سيلفي" كلّفتها ذراعها

أرادت امرأة ثلاثينية التقاط صورة "سيلفي" مع نمر في حديقة حيوانات، فهجم لينتش ذراعها، وكانت نهايتها مأساوية. وكشفت صحيفة AM المكسيكية تفاصيل الحادث المأساوي، مشيرة إلى أنّ ناعومي روزاس التي تبلغ 30 عاماً اقتربت على ما يبدو أكثر من اللازم من قفص النمر المرقّط المعروف بالـــ" جاغوار" لالتقاط صورة للذكرى سيلفي، مما دفع الحيوان إلى شنّ هجوم مفاجىء عليها، مما جعلها فريسة سهلة المنال للنمر الذي نهش ذراعها وأصابها في وجهها.

الجمهورية 9/1/2020

أسرع وأذكى قطار في العالم

دخلت الصين مرحلة تاريخية جديدة في خططها الكبرى للتوسّع في السكك الحديد للقطارات عالية السرعة. ومع العد التنازلي لاستضافة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022، بدأ تشغيل خط السكك الحديد الجديد عالي السرعة، الذي يمتد بطول 175 كيلومتراً بين العاصمة ومدينة تشانغجياكو التي تستضيف الأولمبياد، لتقليص زمن السفر بين المدينتين من 3 ساعات الى 47 دقيقة. وكشفت الصين عن تحفتها الجمالية، التابعة لمجموعة قطارات Fuxing التي يمكنها الوصول الى سرعة 350 كيلومتراً في الساعة من دون سائق، ويقال انه الأول من نوعه على مستوى العالم. كما يعتبر اول خط سكك حديد عالية السرعة ذكية في العالم.

الجمهورية 9/1/2020

إكتشاف كوكب قد يكون صالحاً للحياة!

قالت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إنّ قمراً اصطناعياً قد اكتشف أوّل كوكب خارج النظام الشمسي يحتمل ان يكون صالحاً للعيش على سطحه، ويتبيّن أنه يضاهي حجم كوكب الارض، ويدور حول نجم يبعد 100 سنة ضوئية عن الأرض. يعتبر الكوكب الذي أطلق عليه إسم 700 TOI جزءاً من نظام متعدد الكواكب، وهو تابع لنجمة قزم أحمر في كوكبة " دورادو"، ويضاهي هذا النجم نحو 40 في المئة فقط من كتلة وحجم شمسنا. وتبلغ حرارة سطحه نصف تلك التي على سطح الشمس.

الجمهورية 9/1/2020

سلاح الجوّ الأميركي في " مسيرة الفيل"

شهدت قاعدة للقوّات الجوية الاميركية ما يسمّى ب" مسيرة الفيل" ((Elephant walk الضخمة، بمشاركة 52 مقاتلة من طراز " أف 35"، وهي من أكثر المقاتلات تطوّراً في العالم. وأوضح المصدر أنّ مصطلح "مسيرة الفيل" يشير إلى تجمّع المقاتلات العسكرية بشكل منتظم قبل إقلاعها.

اللواء 9/1/2020

ضرورة تقليل تناول المايونيز!

يعتبر المايونيز من أكثر العناصر الرئيسية التي تستخدم في العديد من المأكولات الإيطالية والاميركية والمكسيكية، حيث يحتوي على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية، مما يجعله أحد أكثر الأطعمة الغذائية التي تتسبب بالسمنة وزيادة الوزن لدى اقترانه بأطباق أخرى. وبحسب الخبراء، فإن ملعقة المايونيز تحتوي على حوالي 94 سعرة حرارية. وقد أظهرت العديد من الدراسات بأن المايونيز المنزلي الصنع يمثل أرضاً خصبة للبكتريا، إذا لم يتم تحضيره وتخزينه بشكل صحيح.