TL

الرئيس المكلف حسان دياب أكد لـ"تلفزيون لبنان" أنه لن يعتذر، وسيستمر في تخطي العقبات. وأوضح أن لديه مسودة تشكيلة وزارية كاملة، وأن العراقيل المفتعلة بحاجة إلى معالجة.

المنار

في طهران ، كانت حركة لوفود رسمية وديبلوماسية. أمير قطر تميم بن حمد، الذي التقى القادة الإيرانيين، وتوج لقاءاته بالامام السيد علي الخامنئي، سمع منه أن وضع المنطقة حساس وغير جيد بسبب سياسات أميركا وبعض حلفائها، فيما ظروف المنطقة تتطلب تعزيز العلاقات بين بلدانها ورفض الإملاءات الأجنبية، كما أكد الإمام الخامنئي.

nbn

أقل ما يقال في ملف التأليف الحكومي، أنه في غيبوبة حالياً، بحيث لا اتصالات معلنة ولا مشاورات بين المعنيين. الجميع أدلى بدلوه في الساعات القليلة الماضية، ما أظهر تباعداً بين اللاعبين، ولذلك فإن الأمور الحكومية ليست على ما يرام. فهل يحدث اختراق قريباً بقدرة قادر؟

mtv

ما يجري في الإقليم، وتحديداً على خط الكباش الأميركي- الإيراني، قد يفضي إلى كارثة من ثلاث: اتفاق براغماتي بين الدولتين، توتر طويل الأجل، أم حرب مدمرة. وفي أي من هذه الحالات سيدفع لبنان الثمن.

NTV

وبعد خسارة لبنان حق الصوت في الأمم المتحدة، فإن لبنان مهدد بالعزلة عن العالم وعن الشبكة العنكبوتية، بعد انكفائه عن دفع مستحقاته في ظل فقدان الدولار.

OTV

علمت ال otv أن موقفاً نوعياً متقدماً لتكتل "لبنان القوي" سيعلن عنه الثلثاء المقبل، بعد اجتماعه برئاسة الوزير جبران باسيل. وأن هذا الموقف سيأتي نتيجة متابعة متأنية لما جرى في الأسابيع والأيام الماضية، وثمرة مراجعة واقعية وعملية للأحداث والمواقف التي رافقتها وواكبتها.

LBC

عودة الأمور إلى نقطة الصفر الحكومية، تفتح الباب أمام تصريف الأعمال لحكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، ومعها البحث لدى البعض على الأقل عن الفرصة السانحة لإخراج حسان دياب، في وقت المنطقة حولنا في خطر، وفي مسار معقد وطويل تحدث عنه الأمين العام لـ"حزب الله"، في ذكرى الأسبوع على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

الميادين

يبدأ اليوم وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ السوري ​عماد خميس​ بزيارة إلى العاصمة الإيرانية ​طهران​، يبحث خلالها مع كبار المسؤولين هناك العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها على كافة الصعد، وكذلك التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

الجزيرة

سيصل ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني بعد قليل إلى العاصمة الإيرانية ​طهران​، حيث سيلتقي نظيره الإيراني ​حسن روحاني​ لبحث بعض الملفات، لا سيما التطورات الأخيرة في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة بعد ارتفاع منسوب التوتر بين ​أميركا​ وإيران، وإطلاق الأخيرة عدد من ​الصواريخ​ الباليستية استهدفت خلالها بعض القواعد الأميركية المتمركزة في العراق.

العربية

أكد رئيس ​حكومة​ تصريف الأعمال العراقية ​عادل عبد المهدي​ أن "مجموعة إجرامية تقف وراء استهداف ​المتظاهرين​ في محافظة ​كربلاء​"، آمراً بـ"تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة والكشف الفوري عن الفاعلين".