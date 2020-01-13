لبنان الحر

أعلن النائب ​جورج عدوان​، أن "التأخير في ​تشكيل الحكومة​ يدلّ على تخبّط للعودة إلى ما كانت عليه الأمور ونحمّل المسؤولية للجميع ونحن ننتظر الرئيس المكلّف للإعلان عن حكومته لنحكم ولن نستدرج لأن نخرج عن موقفنا لأننا مرتاحون في هذا الموقف مع قاعدتنا الشعبية".

صوت لبنان

أكد نائب رئيس ​حزب الكتائب​ الأسبق ​كريم بقرادوني​ أن رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لا يستطيع تأليف الحكومة إلا بالاتفاق مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​. وسأل "هل الحزبيين أصبحت كلمة "سيئة"؟ وهل هناك أخصائيين غير حزبيين؟"

radio orient

أبرق رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد مهنئاً إياه بمنصبه الجديد، ومتمنياً له التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة من حياة العمانيين، وأكد السعي الدائم لتعزيز العلاقة بين ​لبنان​ والسلطنة بما يخدم استقرار الشعبين اللبناني والعماني ومصالحهما المشتركة في مختلف ​الميادين​.

اذاعة النور

أشار النائب ​قاسم هاشم​ إلى أن "تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وآثارها السلبية على حياة اللبنانيين ولقمة عيشهم، والتي تجاوزت الخطوط الحمر تتطلب ​حكومة​ فاعلة ومنتجة لمقاربة الملفات بمسؤولية وطنية، لإنقاذ الوطن من حال الانهيار التي أصابت كل القطاعات والشرائح، مما يستدعي وجود حكومة طوارئ إنقاذية جامعة بأسرع وقت، لأننا لا نملك ترف الوقت ليلتهي البعض بحسابات الكسب السياسي وإثبات الوجود والاستمرار بنهج الإلغاء والإقصاء".

صوت المدى

لفت الوزير السابق ​فادي عبود​ إلى أن "هناك كلام يقول أنه من ضمن القانون المصرف له الحق أن يرد أموال المواطنين بالعملة الوطنية"، مشدداً على أن "الشفافية مفقودة بكل ما له علاقة بالقطاع المصرفي​ ولكن يمكن أن تعود الثقة بالقطاع المصرفي إذا اعتمدت الشفافية"، معتبراً أن "التخبط موجود داخل القطاع المصرفي وحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ أكد أنه يحق للناس أن تدفع بالليرة اللبنانية​ بدل سنداتها التي كانت المصارف تتقاضها بالدولار"، ومضيفاً: "المواطن يدفع ضرائب وهو المالك الحصري والوحيد لأي معلومات وبيانات وله الحق بمعرفة الحقائق والوقائع".