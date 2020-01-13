"الجمهورية" أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أمس، أن عرض الولايات المتحدة بشأن استعدادها لمحاورة إيران حول مسار جديد دون أي شرط مسبق ما زال قائماً.

"الجمهورية" نفى السفير البريطاني لدى طهران روب ماكير، الذي دانت لندن توقيفه أمس الأول في إيران، مشاركته في أي تظاهرة ضد السلطات، كما أفادت وسائل إعلام إيرانية. من جهة أخرى، أكد نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أمس، أن بلاده اوقفت لفترة وجيزة السفير البريطاني بعدما اشتبهت بأنه أجنبي يشارك في تجمع غير قانوني، موضحاً أنه أطلق سراحه بعد التعرف عليه. وأحرق متظاهرون إيرانيون العلم البريطاني أمام سفارة المملكة المتحدة في طهران أمس، بعد يوم على التوقيف الوجيز للسفير البريطاني.

"الجمهورية" قدّم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إفادة أمام مجلس الشورى في شأن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

"الجمهورية" دافع وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين أمس، عن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها واشنطن الجمعة الماضي، على العديد من المسؤولين الإيرانيين ومجموعات التصنيع.

"الجمهورية" دعت كل من فرنسا، المملكة المتحدة وألمانيا أمس إيران، إلى العودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

"الجمهورية" عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن دعمهما للجهود المبذولة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وسط التوترات الحالية بحسب ما أفاد الكرملين.

"الجمهورية" أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي أمس، خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في طهران، أن أوضاع المنطقة تتطلب اتصالات أوثق بين دولها، معتبراً أن أميركا وأصدقاءها هم مسؤولون عن الوضع غير المناسب الذي تعيشه المنطقة.

"الجمهورية" وصف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الظروف التي تعيشها المنطقة بالصعبة، مؤكداً أن بلاده تؤيد تعزيز التعاون الإقليمي وعقد حوار شامل بين دول المنطقة.

"النهار" بثت شبكة "إن بي سي" الأميركية للتلفزيون أن الاستخبارات الإسرائيلية ساعدت الولايات المتحدة في التخطيط لاغتيال سليماني في بغداد، وأوردت تقريراً سلّط الضوء على تفاصيل تخطيط إدارة الرئيس دونالد ترامب وتنفيذها للعملية.

"الشرق الأوسط" كشفت شبكة "فوكس نيوز" أن غرفة العمليات التي قامت باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كانت في قاعدة العديد وأن مخبرين في العراق وسوريا ولبنان أوقعوا به.

"الشرق الأوسط" أضافت أن فريقاً عسكرياً أميركياً تعقب موكب سليماني وبقي على مسافة أقل من كيلومتر واحد وراءه، ووصل الفريق في أقل من دقيقة أو دقيقتين بعد تنفيذ الضربة.

"الجمهورية" أعربت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديمقراطية نانسي بيلوسي عن اعتقادها بأن جلسات الاستماع في التحقيق لعزل الرئيس الأميركي ترامب، توصلت إلى أدلة تكفي. وأكّدت أن رسائل إلكترونية جديدة تدعم الاتهامين الموجهين لترامب قد برزت في الفترة التي تلت قرار مجلس النواب عزله.

"الجمهورية" قال ترامب إنه يتوقع أن يبرّئه مجلس الشيوخ سريعاً وأن تنتهي محاكمته في أسرع وقت ممكن وطالب باستدعاء رئيس لجنة التحقيق آدم شيف بصفته شاهد وكذلك بيلوسي للإدلاء بشهادتها.