الديار/علي ضاحي

تحدّث عن الوضع الحكومي وقال أنّ لا أحد في الأكثرية النيابية يملك أجوبة واضحة عن اسباب "حقيقية" وجوهرية لتأخير الحكومة وخصوصاً في تحالف حزب الله و8 آذار، ونقل عن مصادره قوله أنّ حزب الله أكمل واجبه الحكومي وأبلغ كل من يعنيهم الأمر أنه مع أي حكومة يتفق عليها بما فيها حكومة الرئيس المكلف حسان دياب، مضيفاً أنّه يتمسّك امام الحلفاء وفي العلن والخفاء، بأي حكومة إنقاذية وليس بالضرورة أن تكون سياسية او تكنوسياسية.

الديار/محمد علوش

رأى أنّ أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله لم يتطرّق في خطابه أمس بذكرى مرور أسبوع على اغتيال الشهيد قاسم سليماني الى الملف اللبناني، وتحديدا ملف الحكومة اللبنانية، مشيراً أنّه ليس على اعتبار أنّ الحدث إقليمي والدخول في تفاصيل الملف اللبناني سيكون خروجا عن موضوع اللقاء، إنما لقرار الحزب بعدم الحديث عن ملف الحكومة بالوقت الراهن وبشكل علني. ونقل عن مصادر قيادية في فريق 8 آذار قولها أنّ هذا الفريق لم يُعلن رفضه للرئيس المكلف حسان دياب كما يحاول البعض الإيحاء، إنما لم يعد يرى ضرورة لاستمرار المفاوضات بالشكل الذي كانت تتم فيه، مشيراً أن هناك مشكلة أساسية يرفض الرئيس المكلف الاعتراف بها وهي أنّ عملية التشكيل وإن كانت دستوريا بيده وبيد رئيس الجمهورية إلا أنّ الكتل النيابية التي ينبغي أن تقدم الثقة للحكومة لا يمكنها الجلوس جانباً والتفرج.

اللواء/أحمد الزعبي

تحدّث عن ثورة 17 تشرين ولاوضع الراهن في البلاد مشيراً أنّ الثورة تدخل يومها التاسع والثمانين، لافتاً أنّها تبدو وحيدة، مستهدفة، ومحاصرة بكل ما استطاعت الطبقة السياسية تجريدها من أسلحة، بعدما كانت التوقعات والمؤشرات قبل شهر بأن تحقق مزيداً من المكاسب والنقاط على حساب السلطة الغارقة في فشلها وتعنّتها وانفصالها. وقال أنّ السلطة تدّعي ، أو تتظاهر، بأنها استعادت زمام المبادرة؛ مضيفاً أنّها تناور، تهرب للأمام، تراكم الأخطاء والفضائح، تختلف على الحصص، وتمعن في اغتصاب حقوق الناس وتجويعهم وإفلاسهم وإذلالهم.

الأخبار/ابراهيم الأمين

عرض للواقع الإقليمي والعقوبات الأميركية المتوقعة على رجال أعمال ومصرفيين وسياسيين بتهمة الفساد، ولفت إلى أنّه لم يعد واضحاً ما الذي يريد حاكم مصرف لبنان القيام به حتى يهرب من محاكمة ضرورية لكل ما ارتكبه خلال ربع قرن من مخالفات تسببت بانهيار مالي كبير في لبنان، ونقل عن مصادره قوله أنّ لائحة من 21 اسما على الاقل، من بين لائحة أوّلية تضم نحو 65 اسماً لرجال اعمال ومصرفيين ومسؤولين حكوميين، "تحقق الولايات المتحدة في احتمال تورطهم بفساد وأعمال مخالفة للقوانين أدّت إلى ضرر في بلدانهم وتتيح لحكومة الولايات المتحدة ملاحقتهم بحكم القانون الآنف الذكر" مضيفاً أنّه بالتأكيد، لن يتخذ الأميركيون هذه الإجراءات بهدف مكافحة الفساد في بلادنا، بل هم سيفتحون بها فصلاً جديداً من فصول تدخّلهم لم تتضح ملامحه بعد.

نداء الوطن/خالد أبو شقرا

تحدّث عن الأزمة الإقتصادية في لبنان متسائلاً: "ما هو الحد الذي من الممكن أن يصل إليه سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، ولماذا الدولار متوفّر عند الصيارفة في السوق الثانوية وغير متوفّر في المصارف؟"، مشيراً أنّ انخفاض سعر صرف الليرة إلى مستويات قياسية لامست ما كان عليه عند نهاية الحرب الأهلية في بداية التسعينات، ورأى أنّه تحوّل إلى الشغل الشاغل للمواطنين والمقيمين في لبنان على حدّ سواء، ولفت إلى أنّه لا يُشكّل عامل ضغط آنيّ على قدرتهم الشرائية فحسب، إنما عنصر رعب على المستقبل.

النهار/ مجد بو مجاهد

وصف المرحلة التي يقوم بها الرئيس المكلف حسان دياب تشكيل الحكومة بأنها عادت الى مربع الصفر، وأن تساؤلات تطرح عن قدرة دياب على الخروج من ساعة المراوحة الرملية التي يغرقه في دهاليزها يوماً بعد يوم، في وقت يتردد عن محاولات لتشجيع الرئيس سعد الحريري لترؤس الحكومة الجديدة.

النهار/ رضوان عقيل

اعتبر أن مفتاح تأليف الحكومة ليس في يد الرئيس المكلف حسان دياب بل عند من سماه، لافتاً الى أن دياب يملك سلاحاً قوياً يتمثل في الميثاقية لأن أي هجوم عليه من هذه الزاوية قد يمكنه من استقطاب السنة ودفع قسم كبير منهم الى مساندته ودعمه في حرب الصلاحيات ونيله هذا الدعم. وشبه البلد بسيارة تسير على الطريق من دون سائق وهي تتجه اليوم نحو الوادي في انتظار الانهيار الكبير.

الجمهورية/ عماد مرمل

أشار الى أن الرئيس المكلف حسان دياب حريص على التعاون مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما أنه يتطلع الى أوسع تعاون وأفضل علاقة مع الرئيس نبيه بري. وكشف عن أن الرئيس المكلف حسان دياب أرسل الى بعض دول الخليج موفداً لاستطلاع حقيقة مواقفها واتجاهاتها نسمع ما مفاده: أننا ننتظر صورة الحكومة الجديدة وتبعاً لها نقرر ما اذا كنا سنقف الى جانبكم أم لا؟