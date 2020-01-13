The NewYork Times

فرنسا تستدعي القادة الأفارقة وتهدد بسحب جنودها

دعت فرنسا خمسة رؤساء أفارقة إلى اجتماع يوم الاثنين ليعلنوا استنكارهم للعداء المتزايد المناهض للفرنسيين في بلدانهم، ومن أجل إيجاد وسيلة لإيقاف التقدم السريع للمتطرفين الإسلاميين المسلحين في بلدانهم وتحديد ما إذا كانت فرنسا ستظل منخرطة بعمق في تلك الحرب. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا قد تسحب جنودها البالغ عددهم 4500 جندي إذا لم يرد زعماء مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا على الأسئلة التي سيطرحها عليهم بالشكل الذي يرضيه. جاء هذا التحذير في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة أيضاً خيار سحب قواتها من المنطقة. ويقول العديد من المحلّلين إن الفرنسيين والأميركيين يطلقون تهديدات فارغة عندما يتحدثون عن مغادرة الساحل، وهي منطقة شبه قاحلة تمتد لأكثر من ألفي ميل عبر غرب ووسط إفريقيا التي تعاني من انتشار الجماعات العنيفة المرتبطة بالدولة الإسلامية والقاعدة. لكن تحذيرات هذين البلدين توضح الإحباط الذي تشعر به الدول الحليفة إزاء المكاسب المتزايدة التي يحققها المتطرفون. وتدخلت فرنسا، التي كانت تستعمر البلدان الخمس المذكورة، في البداية في عام 2013 للإطاحة بالمتمردين والمتشددين الإسلاميين الذين سيطروا على شمال مالي في أعقاب انحدار ليبيا إلى حالة الفوضى. إلا أن المسلّحين أعادوا تجميع صفوفهم، ما أدى إلى تزايد أعمال العنف المرتبطة بالجماعات المتطرفة.

روسيا اليوم

تضارب تصريحات ترامب وبومبيو يشعل جدل "مبررات اغتيال سليماني"

أدلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته، مايك بومبيو، بتصريحات متضاربة بشأن مبررات اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. وعلى خلفية الجدل الذي أثاره داخل الولايات المتحدة اغتيال الجنرال الإيراني البارز بغارة أميركية في العراق مطلع الشهر الجاري دون التنسيق مع الكونغرس، لا يزال ترامب وكبار المسؤولين في إدارته يصرّون على أن سليماني كان يشكل "تهديداً وشيكاً" على مصالح الولايات المتحدة، لكنهم لم يستطيعوا بعد تقديم توضيحات مقنعة بشأن ما يقصدونه بهذه العبارة. وذكر ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز"، الجمعة الماضي، أن سليماني كان يخطط لتدبير هجمات كبيرة على أربع سفارات أميركية، غير أن بومبيو بدوره قال في مقابلة مع القناة نفسها: "لا شك أن سليماني كان يخطط لتدبير سلسلة هجمات وشيكة. لا نعرف بدقة متى وأين كانت ستحدث لكن هذا الخطر كان حقيقياً". ويصب هذا التضارب الزيت على نيران الجدل المستمر في الأوساط السياسية الأميركية بشأن ما إذا كان اغتيال سليماني خطوة مطلوبة في الواقع. وأعرب عدد من أعضاء الكونغرس، لا من الحزب الديمقراطي فحسب، بل ومن الجمهوريين الموالين عادة لترامب، عن عدم رضاهم على الموجز الذي عقدته الإدارة الأميركية الأربعاء لإطلاع المشرعين على المعلومات الاستخباراتية التي قيل إنها دفعت البيت الأبيض إلى اغتيال الجنرال البارز، وفي خطوة نادرة، ندد السيناتوران الجمهوريان، راند بول ومايك لي، علناً، بالموجز الذي استمر 75 دقيقة فقط، وقال لي إن ذلك كان "أسوأ موجز" حضره منذ دخوله مجلس الشيوخ قبل تسعة أعوام، واصفا إياه بأنه إهانة للكونغرس وللدستور الأميركي". من جانبه، أشار السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، إلى أن إدارة ترامب لم تبلغ الكونغرس خلال الموجز عن أي خطط إيرانية لاستهداف أربع سفارات أميركية، مضيفاً أن هناك تفسيرين فقط لهذا الأمر: إما أن قناة فوكس نيوز تتلقى موجزاً أكثر تفصيلاً من الكونغرس، أو أنه لم يكن هناك مثل هذه المخططات إطلاقاً".