وكالة الأناضول

أردوغان وميركل يبحثان مستجدات ليبيا وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المستجدات في ليبيا وقضايا إقليمية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، حسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وفي اليوم التالي بدأ وقف لإطلاق النار بين حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، المعترف بها دولياً، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. وجاء ذلك استجابة للمبادرة التركية الروسية التي دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار اعتباراً من هذا التوقيت.

وكالة أنباء رويترز

أمير قطر يزور إيران ويدعو إلى خفض التصعيد بالمنطقة في وقت "حساس"

ذكر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة لإيران إن خفض التصعيد والحوار لازمان لحل الأزمات الإقليمية في "وقت حساس". وكان الشيخ تميم يتحدث في مؤتمر صحفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارة لطهران، في وقت يهدد فيه التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران بزعزعة استقرار المنطقة. وقال في المؤتمر "الزيارة هذه تأتي في وقت حساس جداً في المنطقة. اتفقنا مع الأشقاء وفخامة الرئيس بأن الحل الوحيد لحل هذه الأزمات هو تخفيف التصعيد من الجميع وأيضاً الحوار هو الحل الوحيد لهذه الأزمات".

وكالة فرنس برس

مواقف أميركية وإيرانية أقل سخونة بعد عشرة أيام من التوتر

بدا ان السيناريو الأسوأ في المنطقة ينحو إلى التراجع بعد عشرة أيام من التوتر المتصاعد، فقد صدرت تصريحات أقل سخونة سواء من الولايات المتحدة أو إيران. ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبقى على ضغوطه مع تحذير جديد لإيران من قمع التظاهرات، فإن وزير دفاعه أكد أنه لا يزال مستعداً لمحاورة القادة الإيرانيين. وفي طهران، انتشرت شرطة مكافحة الشغب بعدد كبير بعد دعوة إلى التظاهر، غداة تجمع تكريماً لضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت "خطأ" بصاروخ إيراني.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين وماكرون يدعمان جهود الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني

عبّر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعمهما للجهود المبذولة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني وسط التوترات الحالية، بحسب الكرملين. وقال الكرملين في بيان صحفي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدثا هاتفياً وناقشا الوضع في ليبيا وأهمية التزام الأطراف المتحاربة بوقف إطلاق النار، مضيفاً أن الرئيسين أيضاً ناقشا معالجة النزاعات في أوكرانيا وسوريا.

وكالة أنباء شينخوا

إيران تتعهد بمعاقبة المسؤولين عن تحطم الطائرة الأوكرانية

اعتذر الرئيس الإيراني حسن روحاني عن إسقاط الطائرة الأوكرانية وتعهد بمعاقبة كل شخص مسؤول عن هذه المأساة، حسبما أفادت خدمة الصحافة الخاصة بالرئيس الأوكراني. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعد محادثة مع نظيره الإيراني "الاعتراف بإسقاط الطائرة خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب أن يتحمل الجناة المسؤولية، ونتطلع لتعاون قانوني وفني". وأكد الرئيس الإيراني لزيلينسكي أن جميع المتورطين في حادث الطائرة سيتحملون المسؤولية وأن مجموعة الخبراء الأوكرانيين سيحصلون على الدعم الضروري من أجل تعاون أكثر فاعلية في المجال القانوني والفني.