وقف إطلاق النار أم التصعيد في ليبيا؟ -بين فيشمان10 / 1 / 2020

خلال الأسبوع الماضي، زادت الجهات الفاعلة الإقليمية والأوروبية نشاطها الدبلوماسي حول ليبيا استجابةً لتزايد حدة العنف في الحرب الأهلية المندلعة منذ تسعة أشهر. ففي 8 كانون الثاني/يناير، أي بعد أقل من أسبوع على إقرار البرلمان التركي إرسال قوات لدعم "حكومة الوفاق الوطني" التي تتخذ من طرابلس مقرّاً لها، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيرة الروسي فلاديمير بوتين في اسطنبول ودعيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ابتداءً من 12 كانون الثاني/يناير. وسواء توصّلت موسكو وأنقرة إلى وقف العنف موقّتاً أم لا، يمثّل نفوذهما المتنامي في ليبيا فشلاً ذريعاً للمساعي الغربية الرامية إلى حل النزاع دبلوماسيّاً.

ويتطلّب الجهد الطويل الأمد الذي يهدف إلى تعزيز العملية الانتقالية السياسية في ليبيا جهداً دوليّاً أوسع نطاقاً لتحقيق السلام والمصالحة - وهو أمر يمكن أن تدعمه تركيا وتركيا وليس أن تقوداه. وبدا أن بوتين وأردوغان أدركا هذا الواقع في قمتهما، فأيّدا عقد مؤتمر متعدد الأطراف يُخطَّط له منذ وقت طويل في برلين ويرمي إلى إعادة التزام كافة الجهات الفاعلة المعنية بدعم إنهاء الأعمال العدائية واحترام قرار حظر الأسلحة الإلزامي الصادر عن "مجلس الأمن الدولي" والذي يجري تجاهله على نطاقٍ واسع. فحتى لو افترضنا أن بوتين كان جدّيّاً وسحبَ المرتزقة الروس من الجبهة، إلّا أن وقف إطلاق النار الكامل والدائم لا يمكن أن يحدث إلا حين توافق الجهات الفاعلة الأخرى التي تدعم ما يُسمّى بـ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء خليفة حفتر على سَحب معداته وأفراده لفترة زمنية محددة عند إطلاق المفاوضات - وخاصة الإمارات العربية المتحدة، التي تمنح "الجيش الوطني الليبي" تفوّقاً جوّيّاً مهمّاً. وفي الوقت نفسه، سيتعيّن على تركيا اتخاذ خطوات متناسبة من جانبها لوقف التصعيد.

وتُعتبر الولايات المتحدة الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتمتّع بالمكانة اللازمة لدى جميع الأطراف الأجنبية للتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق نارٍ. ورغم انغماس واشنطن بالأزمتيْن في إيران والعراق، عليها توسيع نطاق جهدها الدبلوماسي اللازم لتحقيق استقرارٍ دائم في ليبيا قبل أن تنزلق البلاد إلى المزيد من الفوضى العارمة.