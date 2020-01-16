لبنان الحر

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له على أحد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أنه "ظنّوا أن ​الثورة​ أسلمت الروح فعادوا إلى ​المحاصصة​ والتسويات، لكنهم نسوا أن الشعب أقوى من كل شيء والثورة مستمرة رغم القمع حتى تشكيل ​حكومة​ اختصاصيين مستقلة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة في أسرع وقت".

صوت لبنان

استقبل رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ في كليمنصو، رجل الأعمال الصناعي الشيخ وليد عساف، بحضور رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ والوزير السابق ​غازي العريضي​، ومستشار رئيس الحزب ​رامي الريس​.

radio orient

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​سيزار المعلوف​ أنه "على الجميع التحلي بالوعي التام، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها ​لبنان​. فالتعرض للثوار من قبل بعض الجهات، ثم التعرض للمواطنين من قبل الثوار هو أمر مرفوض وغير مقبول".

اذاعة النور

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ أن "مجلس النواب ليس شيعياً و​مجلس الوزراء​ ليس سنياً"، مشيراً إلى أن "من هم بالحراك من حقهم الطموح"، لافتاً إلى أن "أغلب الوجوه المعروفة في الحراك ترشحت للانتخابات النيابية وسقطوا، وهم هؤلاء المتحمسين الآن".

صوت المدى

أكد الخبير الاقتصادي ​نسيب غبريل​ أنه "لا يجب تحميل المسؤولية للقطاع المصرفي الذي منذ 25 سنة يتحمل وحده مسؤولية الاستقرار النقدي".