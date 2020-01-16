الشرق/ تيريز القسيس صعب

كتبت عن الوضع الراهن في البلاد وملف الحكومة، مشيرةً أنّ فلتان الشارع لم يحجب في مناطق عدة وبوتيرة عالية كل يوم، من متابعة الأوساط السياسية للاتصالات الداخلية التي تحصل على أكثر من اتجاه وبزخم كبير بهدف التوصل إلى تسوية تفضي إلى إعلان الحكومة الجديدة، ونقلت عن مصادرها قولها أنّ الأنظار تتجه نحو عين التينة حيث ينتظر أن يزورها رئيس الحكومة المكلف حسان دياب للتوافق على صورة الحكومة النهائية شكلاً ومضموناً، وتابعت قائلةً إنّ الأجواء التي رشحت عن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسبل أمس الأول شكّل محطة متقدمة في توافق الطرفين على تسهيل محطة دياب، لتجاوز المرحلة الحساسة والدقيقة التي يمر بها لبنان اقتصادياً واجتماعياً.

الديار/ ابراهيم ناصرالدين

عرض للأحداث الأخيرة على الصعيدين الحكومي والأمني خصوصاً ما جرى أمس من أعمال شغب، ونقل عن المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش وصفه بأنّ لبنان "بلد العجائب وفيه يتعلم كل يوم أنّ لا شيء مجاني"، وأنّ على "السياسيين أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطرة، لأنهم يتفرجون على الوضع وهو ينهار". ورأى أنّه من المتوقع أن تشكل الحكومة اليوم مساء أو غداّ الجمعة على أبعد تقدير إذا ما تم التفاهم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس حسان دياب على التفاصيل البسيطة المتبقية لافتاً إلى أنّه بات من المؤكد أنّ التشكيلة ستكون من 18 وزيراً وليس 24 مضيفاً أنّ الرئيس المكلّف اختار وزراء حكومته من أسماء رشحتها الأحزاب المشاركة في الحكومة.

البناء/ محمد حميّة

تحت عنوان ""العيون" على عين التينة لإنقاذ الحكومة والاستقرار الوطني!"، تساءل: هل ينجح لقاء بري – دياب بإخراج الحكومة من عنق الزجاجة؟ ونقل عن أوساط نيابية قولها إن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري يجري اتصالات ومشاورات مكثّفة على أن يستقبل الرئيس الملّف حسان دياب اليوم للاتفاق معه على بعض التفاصيل، مشيراً أنّ الرئيس بري لن يتدخّل في عمل وصلب صلاحيات الرئيس المكلف، لكن دوره يتّصل بالمساعدة في تذليل العقبات، وختم بالقول إنّ العيون تتجه إلى عين التينة وقدرة رئيس المجلس على صناعة معادلة وطنية جديدة بتسوية ربع الساعة الأخيرة واستيعابه واحتوائه اندفاعة الرئيس المكلف بعاطفته "الأبوية"، كما حضن الرئيس الحريري لسنوات.

الأخبار/ رلى إبراهيم

تحدّثت عن الضمان الاجتماعي ورأت أنّه كان يُفترض به أن يُنشئ مديرية للمعلوماتية يتسلمها بنفسه، بعد تكليف شركة لإعدادها وتدريب العمال فيها منذ عام 2007، وفي مهلة عامين، مشيرةً أنّ المهلة مُددت 10 سنوات إضافية وبهدر يناهز العشرة مليارات ليرة لبنانية، لافتةً أنّ مجلس إدارة الضمان امتنع أخيراً عن دفع مستحقات الشركة الممدّد لها، فوقع الخلاف بينه وبين المدير العام الذي قرر إنجاز مناقصة منفرداً كُتب دفتر شروطها "على قياس الشركة القديمة". وأشارت أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اقترح أن تتولى المديرية العامة للأمن العام تصريف الأعمال التي كانت تقوم بها شركة IDS إلى حين إجراء مناقصة، في مسعى لحل أزمة الضمان لكن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي رفض ذلك، مدعياً أن لا مشكلة في المركز وأنه بصدد معالجة الوضع بشكل جذري.

اللواء/ لينا الحصري زيلع

رأت أنّه في ظل استمرار المماطلة بتشكيل الحكومة، عاد الحراك الشعبي وبقوة لتصعيد تحركاته على الأرض، ولإعادة التأكيد على مواقفه الرافضة لاستمرار السلطة الحالية والتي تتنكّر لمطالبه وتعرقل ولادة حكومة جديدة، مع ازدياد ارتفاع منسوب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، مشدّدةً على أنّها تطال جميع اللبنانيين دون استثناء. وأشارت أنّ من مطالب الثوار، والمعروفة منذ اليوم الأول لاندلاع الانتفاضة، إجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولفت إلى أنّ هذا المطلب كان موضع ترحيب لدى عدد من النواب ومرفوض من عدد آخر منهم.

الجمهورية/ مرلين وهبة

كشفت عن عريضة سرية يتم التحريض لها منذ مدة لإرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء لجنة من المؤسسة الأممية الدولية ضد التفلت من العقاب والفساد في لبنان، بعدما تلمّس المعنيون العجز المخيف للدولة اللبنانية في مواجهة نسبة الفساد المتفشية في لبنان وسوء إدارة الملفات على المستويات كافة. ولفتت أنّه وقّع على العريضة عدد من النواب وشخصيات من المجتمع المدني ومدراء ورؤساء مؤسسات تربوية وشخصيات حقوقية واجتماعية ومدنية معروفة، وسوف يتم تقديمها الأسبوع المقبل.

الجمهورية/ جوني منيّر

نقل عن مصادره قولها إن أحد السفراء الغربيين البارزين قرأ في "شغب الحمرا" رسالة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ودعوة من يدعمه إلى فتح الطريق أمام إقالته، ولفت إلى أن السفير الأوروبي علّق على الاحتجاجات قائلاً: لا شك في أن هنالك انفصالاً عن الواقع لدى الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان.

النهار/ مجد بو مجاهد

وصف البطالة بأنها وحش الأشهر المقبلة وإن 18 ألفاً صرفوا في العام 2019 ونقل عن وزير العمل كميل أبو سليمان قوله إنه وصل إلى وزارة العمل 120 طلباً من مؤسسات وشركات للصرف الجماعي وإن الطلبات تشمل 5000 موظف، وإنه ثمة شركات لا تحتكم إلى الوزارة والأرقام أكثر بكثير.

النهار/ وجدي العريضي

اعتبر أن ما حصل في شارع الحمرا من عمليات تخريب وتكسير تنبىئ بدخول لبنان على خط الفوضى مشيراً إلى أن المجتمع الدولي غير متحمّس وسيحجم عن دعم لبنان ومساعدته في الظروف الراهنة.