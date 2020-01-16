The Washington Post

ترامب هدد بفرض رسوم جمركية إن لم يحذر الأوروبيين إيران من مخاطر انتهاكاتها لبنود الاتفاقية النووية

قبل أسبوع من قيام ألمانيا وفرنسا وبريطانيا باتهام إيران رسمياً بانتهاك الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، أصدرت إدارة ترامب تهديداً خاصاً للأوروبيين الذين صدموا الأمر الذي تسبب بصدمة للمسؤولين في هذه الدول الثلاث. وأفادت المعلومات فقاً لمسؤولين أوروبيين على دراية بالمحادثات، أنه إذا رفضت البلدان الأوروبية تحذير طهران وإطلاق آلية النزاع الواردة ضمن الاتفاقية، فستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات الأوروبية. في غضون أيام، ستتهم الدول الثلاث إيران رسمياً بانتهاك الاتفاقية، مما سيؤدي إلى اللجوء إلى تدبير قد يعيد فرض عقوبات أممية على إيران ويكشف آخر بقايا الاتفاق الموقع في عهد أوباما. يشكّل الجهد الذي تقود الولايات المتحدة لإجبار السياسة الخارجية الأوروبية على اتخاذ هذه المواقف من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية خطوة يشبّهها أحد المسؤولين الأوروبيين بـ"الابتزاز"، مما يؤكد وجود اضطرابات غير عادية في العلاقة بين ضفتي الأطلسي. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان التهديد ضرورياً، حيث كان الأوروبيون يشيرون إلى نيتهم ​​ إطلاق آلية النزاع منذ عدة أسابيع. في حين أن الولايات المتحدة تعتبر الآلية حاسمة وستؤدي إلى إعادة فرض العقوبات على إيران بعد أقل من 65 يوماً، فإن الأوروبيين يرون في الإجراء فرصة أخيرة لإنقاذ صفقة يعتبرونها حيوية للحد من التوترات والحد من البرنامج النووي الإيراني.

The NewYork Times

الجيش الأميركي يستأنف عملياته العسكرية مع العراق

قال مسؤولون عسكريون إن الجيش الأميركي استأنف عملياته المشتركة مع العراق يوم الأربعاء، منهياً فترة توقف من 10 أيام بدأت بعد غارة جوية أميركية قتلت اللواء الإيراني الرفيع المستوى قاسم سليماني في بغداد. وجاء قرار استئناف العمليات العسكرية بعد أقل من أسبوعين من تصويت البرلمان العراقي بطرد جميع القوات الأميركية من البلاد. واتهمت الحكومة العراقية الولايات المتحدة بانتهاك السيادة العراقية عبر شن غارات جوية في العراق. وأكد اثنان من المسؤولين العسكريين الأميركيين، شريطة عدم ذكر اسميهما أن العمليات المشتركة قد استؤنفت من جديد. وقال المسؤولان إن الجيش أراد استئناف العمليات ضد الدولة الإسلامية في أقرب وقت ممكن لتخفيف أي قوة دفع قد تكون لدى الجماعة وخنق أي نصر دعائي قد تدعيه لأن الولايات المتحدة أوقفت العملية. ولم يتضح يوم الأربعاء ما إذا كان أي شخص في الحكومة العراقية قد وافق على استئناف المهام المشتركة التي أوقفها الأميركيون وليس العراقيون ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين العراقيين للتعليق على المستجدات. من جهة أخرى، يبدو أن رئيس الوزراء العراقي بالنيابة، عادل عبد المهدي، الذي قال إن حكومته ستلتزم بأمر البرلمان بطرد القوات الأميركية، قد خفف من حدة موقفه يوم الأربعاء، إذ أشار أن قرار البرلمان قد لا يكون الكلمة الأخيرة ، قائلاً "إذا توصلنا إلى قرار إخراج القوات من العراق، فسيكون هذا قرار الحكومة العراقية".

روسيا الوم

إدارة ترامب تتوقع استئناف العقوبات الأممية ضد إيران قريباً

أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، أن واشنطن تتوقع استئناف العقوبات الأممية ضد إيران قريبا، في ظل تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا آلية فض النزاع الخاصة بالاتفاق النووي. وقال منوتشين، اليوم الأربعاء، في حديث لقناة CNBC إنه ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أجريا "مشاورات مباشرة" مع نظرائهما في الدول الأوروبية الثلاث.

وتابع: "أعتقد أنكم رأيتم بيان الثلاثية الأوروبية بشأن تفعيل آلية فض النزاع، ونتطلع إلى العمل معاً على وجه السرعة ونتوقع أن تتم إعادة فرض العقوبات الأممية قريباً". وأعلنت إيران مؤخراً عن نيتها التخلي عن أي قيود على تخصيب اليورانيوم، في تجاوز جديد للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك على خلفية التصعيد الحاد من التوتر بين طهران وواشنطن إثر اغتيال الجنرال الإيراني البارز، قاسم سليماني، بغارة أميركية في بغداد.