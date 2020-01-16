الوكالة الوطنية للإعلام

ببري: بيروت عاصمتنا جميعا وما حصل في الحمرا غير مقبول.ت عاص

دان رئيس مجلس النواب نبيه بري ما حصل في شارع الحمرا، وقال في تصريح اليوم: "بإسمي وبإسم المجلس النيابي، نعلن إستنكارنا الشديد لما حصل في شارع الحمرا، الأمر غير مقبول، لا أتهم اشخاصا معينين ولا أتهم الحراك المدني، كان هناك شيء مقصود ومستهدف من أناس غير معروفين. هل المطلوب تدمير البلد". واضاف: "بيروت عاصمتنا جميعا وليس عاصمة احد دون آخر وما حصل شيء لا يصدق حقيقة إذا كان الحراك بهذا الشكل "لا مش حراك وليس ثورة". واشار الرئيس بري الى ان "القوى الامنية اعتقلت عددا من المشتبه فيهم"، مطالبا بمحاسبة المرتكبين لأي طرف او طائفة إنتموا.

وكالة أنباء رويترز

وزير الدفاع التركي: نبحث مع روسيا إنشاء منطقة آمنة في إدلب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم الأربعاء إن تركيا وروسيا تبحثان إنشاء منطقة آمنة داخل إدلب بشمال غرب سوريا حيث يمكن للسوريين النازحين بسبب القتال قضاء فوأضاف أن هجمات قوات الحكومة السورية في المنطقة مستمرة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 يناير كانون الثاني والذي توصلت إليه تركيا وروسيا اللتان تدعمان أطرافا متحاربة في الصراع الدائر منذ تسع سنوات. وقال شهود ومصادر من المعارضة السورية يوم الأربعاء إن طائرات روسية قصفت عدة بلدات يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في جنوب إدلب للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار. وتخشى تركيا، التي تدعم مقاتلي المعارضة السورية وتستضيف بالفعل 3.6 مليون لاجئ سوري، أن يؤدي الهجوم لموجة نزوح جديدة للمدنيين نحو حدودها.

وكالة فرنس برس

بوتين يعلن إصلاحا للدستور والحكومة الروسية تستقيل

قدم رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاربعاء الى الرئيس فلاديمير بوتين استقالة حكومته في خطوة مفاجئة اعقبت خطابا لبوتين اعلن فيه اصلاحا للدستور. وقال مدفيديف في تصريحات نقلها التلفزيون "نحن بوصفنا حكومة روسيا الاتحادية، علينا ان نوفر لرئيس بلادنا الوسائل لاتخاذ كل التدابير المطلوبة. لهذا السبب (...) تستقيل الحكومة بتشكيلتها الحالية". وشكر الرئيس رئيس وزرائه المنتهية ولايته والوزراء، وطلب منهم تصريف الاعمال في انتظار تعيين فريق جديد. وقال بوتين "اود أن اشكركم لكل ما تم القيام به، وأن ابدي رضاي عن النتائج التي تحققت (...) رغم عدم نجاح كل شيء". واوضح مدفيديف المقرب جدا من بوتين انه استقال اثر قرار الرئيس اجراء "تغييرات اساسية في الدستور" الروسي، معتبرا أنها اصلاحات ستغير "توازن السلطات" التنفيذية والتشريعية والقضائية. واقترح بوتين الاربعاء سلسلة اصلاحات للدستور الروسي من شأنها تعزيز سلطات البرلمان مع الحفاظ على الطابع الرئاسي للنظام السياسي الذي يقوده منذ عشرين عاما.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

البرهان: 40 من هيئة عمليات المخابرات السودانية سلموا أنفسهم... ونبحث استقالة مدير الجهاز

قال رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان إن استقالة مدير المخابرات السوداني قيد البحث. وبحسب وكالة "الأناضول" قال البرهان في مقابلة تلفزيونية، إن 40 جنديا في هيئة العمليات في جهاز المخابرات السوداني سلموا أنفسهم للقوات النظامية. ووصف رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، ما حصل أمس في البلاد بالتمرد، مؤكدا أن الدولة العميقة موجودة بكل مكان في السودان. وأضاف البرهان خلال مقابلة مع التلفزيون السوداني أن الجيش السوداني استولى على مدرعات وأسلحة مضادة للطائرات من المتمردين، مشيرا إلى أن صلاح قوش اعتقد أن جهاز المخابرات ملكه وهو لحمايته. وأكد تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في التمرد.