نداء الوطن:13/ 1/ 2020

كالدارا إلى أتالانتا بالإعارة

عاد المدافع ماتيا كالدارا إلى ناديه السابق أتالانتا على سبيل الإعارة من ميلان ديمه ينضم إلى نابولي

انتقل لاعب الوسط الألماني دييغو ديمه من لايبزيغ إلى نابولي الإيطالي، بحسب ما أكّد الأخير على لسان رئيسه أوريليو دي لورنتيس. وغرّد دي لورنتيس على "تويتر" قائلاً: "أهلاً وسهلاً بك دييغو!". ويبلغ ديمه28 عاماً، وهو وقّع عقداً يمتد لخمسة أعوام في صفقة قدّرت بنحو 15 مليون يورو.

تشافي مدرّباً لبرشلونة؟

أعلن النجم السابق لبرشلونة ومدرّب فريق السد القطري، تشافي، أنّه يتريّث حاليّاً في الموافقة على تولّي الإدارة الفنية لفريقه السابق والحلول بدلاً من إرنستو فالفيردي الذي سيشرف على الحصة التدريبية المقررة اليوم.

الشرق:13 /1/ 2020

رالي داكار الصحراوي وفاة الدراج غونسالفيس بعد سقوطه

أعلن منظمو رالي داكار الصحراوي المقام هذا العام في السعودية، وفاة الدراج البرتغالي باولو غونسالفيس (40 عاماً) بعد سقوطه في المرحلة السابعة بين الرياض ووادي الدواسر أمس الأحد. وأشار المنظمون إلى أنّ غونسالفيس الذي كان يشارك في الرالي للمرة الثالثة عشرة وحل ثانياً في فئة الدراجات النارية عام 2015، سقط عند الكيلومتر 276 من المرحلة، وكان فاقداً للوعي لدى وصول الفريق الطبي لمعاينته، قبل أن ينتقل على متن طائرة مروحية إلى المستشفى حيث أعلنت وفاته.

سواريز سيخضع لعملية جراحية ومدّة الغياب غير معلنة

أعلن نادي برشلونة أن مهاجمه لويس سواريز خضع لعملية جراحية الأحد. وذكر النادي أن سواريز يعاني من إصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى، الأمر الذي استوجب التدخل الجراحي. ولم يكشف النادي الكاتالوني أي تفاصيل إضافية عن حالة المهاجم الأوروغواياني أو المدة التي سيغيب فيها عن الملاعب.

نداء الوطن 14/1/2020

نهاية موسم ديميرال.

أعلن نادي جوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن مدافعه التركي الدولي مريح ديميرال يواجه خطر الابتعاد عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

كاين قد يغيب عن أوروبا 2020

ألمح البرتغال جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، إلى أن هدافه هاري كاين قد لا يصل الى الجاهزية البدنية في الوقت المناسب لقيادة منتخب إنكلترا في نهائيات كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل.

البناء 16-1-2020

الفيفا يتدخّل في تحديد الانتقالات

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتزم تحديد انتقالات الصيف المقبل ب8 فقط، تجنباً لتضارب المصالح الاقتصادية. وستكون قرارات الفيفا خاصة اللاعبين الذين تبلغ أعمارهم 22 عاماً فما فوق بالإضافة الى انخفاض القيود المفروضة على انتقالاتهم بشكل تدريجي في كل عام، انطلاقاً من موسم 2020-2021 ما يسمح بالتوقيع لثمانية لاعبين فقط فيما سيصبح الموسم التالي سبعة لاعبين ، وستة لاعبين في الموسم اللاحق.