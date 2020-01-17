النهار/ روزانا بو منصف

كتبت عن الكباش الحاصل بين أهل السلطة والناس، وقالت إنه يجب الإقرار أن المنتفضين حققوا مكاسب لجهة الدفع نحو حكومة من التكنوقراط فقط كما حققوا مكاسب مهمة في إبعاد وجوه وزارية استفزازية من الحكومة، والذهاب إلى حكومة من 18 وزيراً بدلاً من تركيبة من 30 وزيراً أكثر من نصفهم لا عمل لهم.

الأخبار/ عامر محسن

تحت عنوان "إدارة التفليسة"، أشار أنّ العبارة ليست تشبيهاً أدبيّاً، بل هي التشخيص الوحيد للحالة القائمة في لبنان اليوم، وقال إنّ أيّ توصيفٍ آخر لن "يلطّف" الأمور، بل يعين على التشويش وسوء الفهم، لافتاً أنّ الإفلاس يحصل حين تعجز عن دفع ما تدين به في وقته، أو عن الإفراج عن أمانة، أو عن الوفاء بما تعاقدت عليه وهذا هو تحديداً وضع المصارف اللبنانية منذ أكثر من شهرين. واعتبر أنّ الفكرة الأساس هنا، هي أن نقتنع بأنّ الأموال التي في المصارف ليست "محجوزة" ويرفض المصرف الإفراج عنها، بل هي غير موجودة، مضيفاً أنّ هذا المال، أو قسم كبير منه، قد ضاع أو لم يكن حقيقياً من الأساس، مشدّداً على أنّ الأمر الوحيد الذي يمكن أن نفعله اليوم، قبل أن تنحدر الأمور إلى الفوضى، هو أن نستردّ "مالنا"، و"نحن" هنا، ترمز للأغلبية، أي صغار المودعين والمؤسسات الصغيرة، ولتأخذ التفليسة بعد ذلك مجراها.

البناء/ وفيق إبراهيم

عرض للوضع الحكومي والأزمة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، لافتاً أنّ حكومة الرئيس المكلف حسان دياب أصبحت قيد الإعلان عن تشكيلها بين ساعة وأخرى، مشيراً أنّها ثمرة جهود جبّارة نجح فيها حزب الله بتذليل معظم العقبات المتعلقة بتقاسم حصص وحقائب بين القوى السياسية، وكشف أنّ هذا يستدعي الاعتراف أولاً بأن الرئيس المكلّف حسان دياب هو تكنوقراط من نتاج التعليم الجامعي، ممارساً مدة قصيرة دوراً سياسياً، كما يتطلب أيضاً الإقرار بأنّ تشكيلته الحكومية هي نتاج تحالف قوى شديدة التسيس، ذهبت لاختيار حكومة متخصصين، معتدلة، لتجابه بها مسألتي: الانهيار الاقتصادي، والتطرّف السياسي الداخلي المستند إلى مشروع أميركي ـ إقليمي لتفجير لبنان، مضيفاً أنّ حكومة دياب هي مشروع لوقف الانهيار الاقتصادي وهو يحتاج إلى قوى نيابية وازنة تدعمها، وتمتلك إسناداً إقليمياً ودولياً يفتح لها أبواب التعاون مع الصناديق الدولية والإقليمية.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن تشكيل الحكومة بداية لأزمة جديدة وليس أفقاً للحل المنشود، وأن الأشهر المقبلة ستكون كفيلة بتبيان ذلك، فإما تتعطل الحكومة من داخلها بسبب النزاع بين رئيسها والأكثرية داخل الحكومة فيعتكف في السرايا الحكومي وإما تسقط في الشارع بسبب عدم قدرتها على حل الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة.

الديار/ جاسم عجاقة

تحدّث عن أزمة النفط، مشيراً أنّه عنصر أساسي في الاقتصادات الحديثة، فهو يدخل في تصنيع، تغليف أو نقل ما يزيد عن 95% من السلع والبضائع والخدمات التي نستهلكها، لافتاّ أنّه أخذ بعدًا استراتيجياً في سياسات الدول ليُشكّل السبب الأول في الحروب التي عاشها ويعيشها عالمنا المُعاصر، كما أنّ الدول المُنتجة للنفط أصبح لها مكانة مُهمّة على الساحة العالمية. وكشف أنّه تبرز مُشكلة استيراد لبنان من المُشتقات النفطية والتي ستزيد من الضغط على القدرة الشرائية للمواطن ولكن أيضًا على احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبية وعلى خزينة الدولة. كما رأى أنّ ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيرفع تلقائيًا من أسعار السلع والبضائع إن من ناحية كلفة التصنيع أو من ناحية كلفة النقل، وبالتالي ستقلّ القدرة الشرائية لهذا المواطن بشكل تلقائي، وأضاف أنّه على صعيد مصرف لبنان، فقد أصدر تعميمًا تعهّد من خلاله بتأمين دولارات الاستيراد للمواد الأساسية ومن بينها المحروقات وهذا الأمر سيزيد الضغط على احتياطه في ظل الصعوبات المالية التي تواجه الدوّلة اللبنانية.

اللواء/ رلى موفّق

تحدّثت عن الأوضاع الراهنة في البلاد، ورأت أنّ منسوب التفاؤل ارتفع بتأليف قريب للحكومة تعكسه اندفاعة في أوساط الفريق السياسي الذي أتى بحسان دياب رئيساً مكلفاً لتأليف الحكومة. وأشارت أنّ ثمة من يرى بأنّ تأليف الحكومة أصبح هو الأولوية، مضيفاً أنّه بفعل تصدّع المنظومة السياسية في البلاد، أضحت الشكوى الرئيسية لدى الجهات الدولية أن ليس هناك مَن يمكن مخاطبته، ولفت أنّ الانطباع هو أنّ رئيس البلاد في واد آخر عمّا يحدث على أرض الواقع والمخاطر التي ستترتّب على السقوط الحتمي المالي والاقتصادي، وقال أنّ أداء الأطراف المعنية بتأليف الحكومة لا يرقى إلى مستوى هذه المخاطر.

اللواء/ كارول سلوم

رأت أنّ الرئيس المكلف تأليف الحكومة حسان دياب يضيف الروتوش على تشكيلته الحكومية الأولى قبيل تقديمها إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أقرب فرصة ممكنة بعدما أصبحت الظروف أكثر مؤاتية لولادتها، مشيرةً أنّه لم يأت اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف إلا تسهيلاً أكبر للتأليف بعدما تبدّدت الهواجس وبرز الاتفاق على عمل الحكومة في المرحلة المقبلة. ونقلت عن مصادرها قولها إنّ التطورات التي فرضتها المنطقة والتي ظهرت غير مرتاحة، كما ردّة الفعل المحدودة على مقتل الجنرال قاسم سليماني والمتغيرات السريعة، دفعت إلى مناخ معين للحكومة، مشيرةً إلى أنّه سواء كانت مؤلفة من 18 أو 24 وزيراً، فإن الأهمية تكمن في توجّهاتها وقراراتها الإنقاذية للوضع الاقتصادي في البلاد بعد نيلها الثقة من مجلس النواب، وختمت بالقول إنّه من الواضح أنّ الرئيس المكلف أعدّ العدة لذلك وجهّز ما يمكن تجهيزه من ملفات لهذه الغاية تضاف إليها الورقة الاقتصادية التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال.