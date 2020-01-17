الوكالة الوطنية للإعلام

بري استقبل دياب وخليل: أصبحنا على عتبة تأليف حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً تمثل أوسع الشرائح الممكنة

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية بعين التينة، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الدكتور حسان دياب، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل. وتخلل اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين، غداء جرى فيه عرض للأوضاع العامة والمراحل التي قطعها دياب للوصول إلى التشكيلة الحكومية. بعد اللقاء، قال خليل: "اللقاء بين الرئيس بري والرئيس المكلف كان إيجابياً بشكل كبير وهو استكمال للتواصل المستمر، وقد أمن المناخات للاتفاق على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، تمثل أوسع الشرائح الممكنة. وأعتقد أننا اليوم حققنا تقدماً إلى حد كبير جداً، بما يمكننا القول إننا أصبحنا على عتبة تأليف حكومة جديدة".

وكالة الأناضول

رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع بوتين التطورات في ليبيا

بحث رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات في ليبيا. وأوضح بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن ميشيل وبوتين، بحثا هاتفياً، آخر التطورات في ليبيا، وأهمية وقف الاشتباكات فيها. وأضاف أن الأزمة الليبية تشكل مخاطر جدية في المنطقة، مؤكداً أن الاتحاد يدعم مبادرة الأمم المتحدة، ومسار برلين. وأعرب الطرفان عن أملهما في أن تتوصل الأطراف الليبية على اتفاق لوقف إطلاق النار، وأن تستأنف العملية السياسية في البلاد. وفي سياق آخر، جدد ميشيل موقف الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا، مؤكداً أن الاتحاد يؤيد استقلال وسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

وكالة أنباء رويترز

ألمانيا: حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار في ليبيا

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إن خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، الذي يشن هجوماً لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس، ملتزم بوقف إطلاق النار، فيما يبدو أنه تقدم في المساعي لإنهاء الاضطرابات المستمرة في البلاد منذ نحو عشر سنوات. ونقلت وزارة الخارجية الألمانية عن ماس قوله بعد زيارة مدينة بنغازي في شرق ليبيا إن حفتر مستعد أيضاً لحضور مؤتمر في برلين يوم الأحد يهدف إلى بحث الصراع.

وكالة فرنس برس

حاملة الطائرات شارل ديغول إلى شرق البحر الأبيض المتوسط

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تقديم تهانيه للقوات العسكرية لمناسبة العام الجديد، أنّ حاملة الطائرات شارل ديغول ستبحر قريباً إلى شرق البحر المتوسط دعماً للتحالف الدولي ضدّ تنظيم الدولة الإسلامية. وقال إنّ "القوة البحرية-الجوية ستذهب دعماً لعملية الشمال (الشق الفرنسي ضمن عملية التحالف الدولي +العزم الصلب+) من كانون الثاني وحتى نيسان، قبل أن تنتشر في المحيط الأطلسي وبحر الشمال". وأكد أنّ حاملة الطائرات "ستكون في صلب عمليات مشتركة بين عدة دول أوروبية"، موضحا أن "ألمانيا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والبرتغال واليونان ستشارك في مواكبة حاملة شارل ديغول خلال عملياتها". وأشار إلى أنّ "هذه القوة الأوروبية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيلوسي: نحتاج إلى وثائق جديدة وشهود ليتمكن مجلس الشيوخ من عزل ترامب

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، أن التقرير المنشور لغرفة التدقيق الأميركية، بشأن انتهاكات الرئيس دونالد ترامب، في أوكرانيا، يؤكد الحاجة إلى وثائق جديدة وشهود في قضية العزل من قبل مجلس الشيوخ.

وقالت بيلوسي، خلال مؤتمر صحفي: "هذا يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى توفير الوثائق والشهود في مجلس الشيوخ". وشددت بيلوسي على أن عدم رغبة الجمهوريين بسماع شهود جدد، إنما تشير إلى "أنهم يخشون الحقيقة"، و"أنهم يريدون أن يتجاهلوا كل شيء جديد يصدر بهذا الشأن. لا ينبغي إهمال أي حقائق جديدة".

وكالة أنباء شينخوا

الصين والولايات المتحدة توقعان على اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري

وقعت الصين والولايات المتحدة رسمياً اتفاق "المرحلة الأولى" الاقتصادي والتجاري بينهما، حيث قام نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه والرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع أوراق الاتفاق في البيت الأبيض. وفي حديثه خلال حفل التوقيع، قام ليو، وهو أيضاً عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة، قام أولاً بنقل رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ترامب. وذكر شي في الرسالة، التي قرأها نائب رئيس مجلس الدولة، أن إبرام اتفاق "المرحلة الأولى" الاقتصادي والتجاري أمر جيد للصين، والولايات المتحدة، والعالم بأسره. وقالت الرسالة "إنه يدل أيضاً على أن بلدينا لديهما القدرة على العمل على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وعلى العمل من خلال الحوار والتشاور لمعالجة القضايا ذات الصلة بشكل ملائم وحلها بشكل فعال".