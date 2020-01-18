TL

استناداً إلى أجواء اجتماع الرئيس بري والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، فإن ولادة الحكومة منتظرة في الساعات المقبلة.

المنار

وزيرة الطاقة ندى البستاني عبر المنار، تؤكد على الطاقة الإيجابية التي تحكم مسار التنقيب عن النفط، مؤكدة أن الأمور تسير وفق المرسوم لها، والمنتظر قدوم بواخر الحفر التابعة للشركة الفرنسية من مصر..

nbn

في معلومات الـNBN أن الأمور وصلت إلى خواتيمها والتشكيلة أصبحت جاهزة، بإنتظار نقطة واحدة تتعلق بإمكانية دمج حقيبتين لترك مساحة لموقع نائب رئيس الحكومة وقد طلب الرئيس المكلف بعض الوقت لتذليل هذه النقطة.

mtv

الساعات المقبلة ستكشف صحة المعطيات، وبالتالي لا يزال أمام الرئيس المكلف حتى الغد، لتبيان ما إذا كان سيتغلب على المطبات المستجدة ليعلن حكومته.

NTV

ظل حسان دياب على قواه الحكومية.. ويسجل له أنه صمد ليس في وجه الضغوط من الزعماء السياسين الكبار بل لكونه تحمل عناء للقاءات، لغاية الآن جهز تشيكلة لكنها لم تبلغ القصر بعد.

OTV

التأليف يتوجه إلى مضيق جبل بعبدا ليس للعلم والخبر، بل للدستور والاحتماء من الخطر السباق الحكومي في أمتاره الأخيرة. الشكل لم يعد مهماً المضمون هو المهم. الاسماء لن تبهر اللبنانيين مهما حملت من شهادات وخبرات وإنجازات. أجندة وقف النزيف المخيف هي المطلوبة.

LBC

تلاحقت الاجتماعات النقدية والمالية، وأبرزها هذا المساء في بيت الوسط، وهي ضمت الرئيس الحريري ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ومستشاري الرئيس الحريري، الذي أوضح أن استحقاق اليوروبوندز من مسؤولية الحكومة المرتقبة.

الميادين

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان،​ عن "نية بلاده افتتاح قنصليتين جديدتين في محافظات ​النجف الأشرف​،

و​كركوك​ بـ​العراق​، وإعادة العمل في القنصليات القديمة الموجودة في محافظات ​البصرة​ و​الموصل​".

الجزيرة

أشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إلى أنه من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم أن حقبة عمر البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلاً في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار.

العربية

شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي .واستهلت الفعاليات بسباق الهجن على مضمار شرم الشيخ الدولي لسباق الهجن.