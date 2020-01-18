لبنان الحر

رأى الوزير السابق بطرس حرب أن "ما يحصل في لبنان هو نوع من زلزال تتعرّض له التركيبة السياسية، وحتى الاجتماعية القائمة في البل، وما يُفاقم الوضع هو زيادة الأزمة الاقتصادية والحياتية، وهذا ما يدفع الناس إلى التصرّف انطلاقاً من خوفهم على لقمة عيشهم.

صوت لبنان

أشار نقيب أطباء طرابلس الدكتور سليم بريكا أبي صالح في بيان، إلى أن "إنتفاضة الشعب اللبناني المناهضة لمنظمومة الفساد السياسي والاقتصادي تدخل شهرها الرابع وهي ما زالت بكامل زخمها وتوهجها لا بل نراها قد ازدادت تجذراً ورسوخاً.

radio orient

لفت وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن "​الثورة​ تهدف لبناء وطن أفضل للأجيال، بينما ما نشاهده من افتعال مشاكل طائفية لا يساعد في نجاحها.

اذاعة النور

أعرب النائب إدغار معلوف، عن "أمله بأن تخف الاحتجاجات في الشارع مع تشكيل الحكومة الموعودين فيها خلال ساعات"، مشيراً إلى أن "الوجوه والاسامي المطروحة أخصائيين ويشهد لهم بالكفاءة.

صوت المدى

أكد نقيب الصحفيين ​عوني الكعكي​ أن "الإعلاميين هم مرآة الوطن والجنود المجهولين الذين يضعوا أنفسهم تحت الخطر ليسجلوا الحقيقة".